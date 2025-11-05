Ilie Dumitrescu rămâne una dintre figurile mari ale fotbalului românesc, însă perioada lui ca antrenor a fost marcată de multe schimbări și pauze scurte. În doar nouă ani, a pregătit 13 echipe, atât în România, cât și în străinătate.

Cum era Ilie Dumitrescu ca antrenor: „L-am prins vreo trei luni”

Una dintre cele mai interesante etape a fost la PAOK Salonic, acolo unde l-a pregătit pe Cosmin Bărcăuan. Fostul fundaș își amintește perioada cu plăcere și spune că Dumitrescu l-a ajutat să își revină într-un moment greu al carierei.

„L-am prins vreo trei luni la PAOK. Ne-am înțeles foarte bine. M-a ajutat enorm, fizic, mental și fotbalistic. Venisem după o perioadă în care nu jucasem și el m-a pus pe picioare din toate punctele de vedere. Numai cuvinte de laudă pentru Mister”, a povestit Bărcăuan pentru Sport.ro.

Ilie Dumitrescu și-a început cariera de antrenor în 2000, la Oțelul Galați, pe care a salvat-o de la retrogradare. A plecat apoi la FC Brașov, unde a stat două luni. Au urmat experiențe în Cipru, la Alki Larnaca, și la naționala de tineret a României, de unde a plecat după o înfrângere cu Norvegia.

În Grecia, a lucrat la PAOK, iar apoi a ajuns și la AEK. La Panthrakikos, a stabilit un episod unic: a fost demis după un singur meci!

Ultima sa prezență pe bancă a fost la Steaua, în 2010, după plecarea lui Victor Pițurcă. A renunțat după câteva etape și a decis să se retragă din antrenorat.

