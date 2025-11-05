Spre sfârșitul lunii octombrie, FCSB a primit vizita celor de la Bologna în etapa #3 din faza principală a competiției UEFA Europa League. La capătul celor 90 de minute, Bologna s-a impus cu 2-1 și a obținut toate cele trei puncte.



În minutul 9, la primul gol al italienilor, Adrian Șut a comis o gafă impardonabilă, când nu a știut să gestioneze o pasă în propria jumătate și adversarul i-a sustras mingea cu lejeritate de lângă picioare.



Gigi Becali a fost extrem de supărat pe fotbalistul pe care-l ridica în slăvi la orice ocazie. Atunci însă, patronul FCSB a fost necruțător. A spus că Șut va lustrui banca de rezerve, dar în cele din urmă nu s-a întâmplat asta.

MM Stoica a intervenit după ce Gigi Becali a făcut praf un jucător de la FCSB: ”Cum să faci așa ceva?”



Asta pentru că, aparent, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a intervenit. Gigi Becali a dezvăluit că MM i-a spus să nu-l mai cruțe pe Șut, că e un pion important în angrenajul lui Elias Charalambous.



”Noi suntem mai valoroşi ca celelalte echipe şi la ora asta. Şi trebuie să aducem nişte plombe. Mi-a spus Meme (n.r. Mihai Stoica) să nu mai dau în Şut. 'Băăăă, eu ţi-am zis că eşti numărul 1. Dar tu, numărul 1, dai mingea în aut, pasă în aut.



Cum să faci aşa ceva? Când intri pe teren, concentrează-te! Când intri pe teren să îţi fie mintea la fotbal'.. Că mi-a zis Meme: ‘Gigi, nu mai da în Şut că nu ştiu ce!’.



I-am zis: ‘Băi, Mihai, nu se poate asta. Eu ţin la Şut foarte mult, l-am lăudat că e cel mai tare’.



Acum, meciurile le pierdem din cauza mijlocaşilor centrali.



Mingea nu ajungea niciodată la fundaşii centrali. Acum, când nu avem fundaşi centrali, mai vii şi tu şi faci”, a spus Gigi Becali, potrivit fanatik.

