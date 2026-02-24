GALERIE FOTO Emma Răducanu îi copiază pe Djokovic și Federer: cea mai bună jucătoare britanică, „Kasparov” în marketing

Emma Răducanu îi copiază pe Djokovic și Federer: cea mai bună jucătoare britanică, „Kasparov” în marketing Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Emma Răducanu, „șahistă” de succes în marketing.

TAGS:
Transylvania Open 2026Tenis WTAWTA Cluj-Napocaemma raducanuSorana Cirstea
Din articol

Emma Răducanu (23 de ani, 25 WTA) rămâne relevantă pentru marile companii care vor să își asocieze imaginea cu brand-ul personal al fostei campioane a Openului American.

Într-o înțelegere care valorează aproape trei milioane de euro, cea mai bună jucătoare de tenis din Marea Britanie a ales să se asocieze cu producătorul japonez de echipament sportiv, Uniqlo, care, în trecut, i-a contractat pe marii campioni, Novak Djokovic și Roger Federer.

Emma Răducanu semnează cu Uniqlo și părăsește Nike. Americanii o sponsorizau de la 15 ani

După 8 ani de colaborare cu Nike, perioadă începută la 15 ani, Emma Răducanu lasă în urmă parteneriatul cu americanii și va încasa minimum trei milioane de euro, iar suma poate fi majorată de bonusuri de performanță.

„Suntem mândri să avem o nouă față pentru Uniqlo. Emma va purta colecția LifeWear care se angajează să urmărească excelența, să aducă contribuții cu sens în societate și să încurajeze noua generație,” scriu niponii, într-un comunicat oficial, potrivit Daily Mail.

Emma Răducanu

  • Emma raducanu discurs finalista
×
Discurs Emma Raducanu 070226 transylvania open
Emma Raducanu 070226 time out medical
ÎNAPOI LA ARTICOL

Asociată cu branduri de lux, Emma Răducanu a câștigat doar două game-uri în finala Transylvania Open 2026

Într-o prestație perfectă, semnată de Sorana Cîrstea, Emma Răducanu s-a văzut învinsă 6-0, 6-2, în ultimul act al turneului WTA 250 de la Cluj-Napoca.

A fost doar a doua finală jucată de Emma Răducanu, după cea adjudecată la US Open 2021.

După ce a devenit prima jucătoare din istorie care câștigă un titlu major după ce pornește din calificări - performanță bifată chiar și fără set pierdut, în zece meciuri consecutive -, Emma Răducanu a semnat numeroase contracte publicitare cu diverse companii, printre care Dior, Vodafone, Porsche, Tiffany sau Evian.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Premierul Ilie Bolojan, nemilos cu miniștrii care vor pierde bani din PNRR: ”Revocări din funcție”
Premierul Ilie Bolojan, nemilos cu miniștrii care vor pierde bani din PNRR: ”Revocări din funcție”
ULTIMELE STIRI
Răsturnare de situație după ce s-a anunțat că Diego Simeone îi ia locul lui Cristi Chivu la Inter
Răsturnare de situație după ce s-a anunțat că Diego Simeone îi ia locul lui Cristi Chivu la Inter
Pierd ATP și WTA controlul marilor jucători Alcaraz-Sinner-Sabalenka-Swiatek? Scandalul-monstru care paște lumea bună a tenisului
Pierd ATP și WTA controlul marilor jucători Alcaraz-Sinner-Sabalenka-Swiatek? Scandalul-monstru care paște lumea bună a tenisului
Liga Campionilor, aproape de o surpriză imensă: Atletico – Club Brugge, Leverkusen – Olympiakos și Newcastle – Qarabag, de la 19:45
Liga Campionilor, aproape de o surpriză imensă: Atletico – Club Brugge, Leverkusen – Olympiakos și Newcastle – Qarabag, de la 19:45
LIVE TEXT | Inter - Bodo/Glimt, azi de la 22:00, în returul play-off-ului Champions League. Echipele probabile
LIVE TEXT | Inter - Bodo/Glimt, azi de la 22:00, în returul play-off-ului Champions League. Echipele probabile
Casemiro poate deveni coleg cu Messi, după plecarea de la Manchester United
Casemiro poate deveni coleg cu Messi, după plecarea de la Manchester United
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali anunță două decizii radicale dacă FCSB ajunge în play-out!

Gigi Becali anunță două decizii radicale dacă FCSB ajunge în play-out!

S-a născut talent, a murit speranță: unde a ajuns fotbalistul pe care Hagi a luat 2,8 milioane de euro!

S-a născut talent, a murit speranță: unde a ajuns fotbalistul pe care Hagi a luat 2,8 milioane de euro!

Gigi Becali s-a lămurit și cu Ofri Arad: decizia sa după ce l-a văzut în meciul cu Metaloglobus

Gigi Becali s-a lămurit și cu Ofri Arad: decizia sa după ce l-a văzut în meciul cu Metaloglobus

Gigi Becali a spus pe cine vrea campioană în Superliga, dacă FCSB nu se va califica în play-off

Gigi Becali a spus pe cine vrea campioană în Superliga, dacă FCSB nu se va califica în play-off

Gigi Becali nu s-a putut abține. Ce a spus despre Iuliana Demetrescu, făcută KO pe Arena Națională

Gigi Becali nu s-a putut abține. Ce a spus despre Iuliana Demetrescu, făcută KO pe Arena Națională

FCSB - Metaloglobus 4-1: campioana s-a apropiat de play-off

FCSB - Metaloglobus 4-1: campioana s-a apropiat de play-off



Recomandarile redactiei
Răsturnare de situație după ce s-a anunțat că Diego Simeone îi ia locul lui Cristi Chivu la Inter
Răsturnare de situație după ce s-a anunțat că Diego Simeone îi ia locul lui Cristi Chivu la Inter
Pierd ATP și WTA controlul marilor jucători Alcaraz-Sinner-Sabalenka-Swiatek? Scandalul-monstru care paște lumea bună a tenisului
Pierd ATP și WTA controlul marilor jucători Alcaraz-Sinner-Sabalenka-Swiatek? Scandalul-monstru care paște lumea bună a tenisului
Fostul coechipier al lui Cristi Chivu a spus despre român doar nouă cuvinte în Italia
Fostul coechipier al lui Cristi Chivu a spus despre român doar nouă cuvinte în Italia
George Pușcaș vrea să revină la echipa națională: „Nu o să renunţ niciodată”
George Pușcaș vrea să revină la echipa națională: „Nu o să renunţ niciodată”
RXF | Cornel Păsat - Kamara, ora 20:00, LIVE pe VOYO! Se strică prietenia de Dragobete
RXF | Cornel Păsat - Kamara, ora 20:00, LIVE pe VOYO! Se strică prietenia de Dragobete
Alte subiecte de interes
„Romgleză” à la Emma Răducanu: ce a declarat pe teren, spre mirarea Simonei Halep, după ce a trecut de primul tur la Transylvania Open
„Romgleză” à la Emma Răducanu: ce a declarat pe teren, spre mirarea Simonei Halep, după ce a trecut de primul tur la Transylvania Open
A doua victorie pentru noi: Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse s-au calificat în sferturile probei de dublu la Transylvania Open 2026 (Pro Arena și VOYO)
A doua victorie pentru noi: Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse s-au calificat în sferturile probei de dublu la Transylvania Open 2026 (Pro Arena și VOYO)
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
Sorana „Killer” Cîrstea: românca „demolează” o fostă semifinalistă la Roland Garros și se califică în sferturile Transylvania Open
Sorana „Killer” Cîrstea: românca „demolează” o fostă semifinalistă la Roland Garros și se califică în sferturile Transylvania Open
Și ce dacă a fost campioană la US Open? Ce tratament i-au aplicat americanii Emmei Răducanu. Bianca Andreescu a fost favorizată
Și ce dacă a fost campioană la US Open? Ce tratament i-au aplicat americanii Emmei Răducanu. Bianca Andreescu a fost favorizată
CITESTE SI
„Degustătorul de brânzeturi scumpe”. Cum a fost prins un pensionar mâncând de pe rafturile unui supermarket din Italia

stirileprotv „Degustătorul de brânzeturi scumpe”. Cum a fost prins un pensionar mâncând de pe rafturile unui supermarket din Italia

Un avion cu 180 de pasageri s-a depresurizat și încearcă să aterizeze pe Henri Coandă. Opt spitale sunt în alertă

stirileprotv Un avion cu 180 de pasageri s-a depresurizat și încearcă să aterizeze pe Henri Coandă. Opt spitale sunt în alertă

Sute de șoferi vor primii inapoi peste 30.000 de dolari încasați ilegal din amenzi de parcare, într-un oraș din Australia

stirileprotv Sute de șoferi vor primii inapoi peste 30.000 de dolari încasați ilegal din amenzi de parcare, într-un oraș din Australia

Trump anunță desecretizarea dosarelor despre extratereștri și îl acuză pe Obama că a divulgat informații „clasificate”

stirileprotv Trump anunță desecretizarea dosarelor despre extratereștri și îl acuză pe Obama că a divulgat informații „clasificate”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!