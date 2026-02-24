Emma Răducanu (23 de ani, 25 WTA) rămâne relevantă pentru marile companii care vor să își asocieze imaginea cu brand-ul personal al fostei campioane a Openului American.

Într-o înțelegere care valorează aproape trei milioane de euro, cea mai bună jucătoare de tenis din Marea Britanie a ales să se asocieze cu producătorul japonez de echipament sportiv, Uniqlo, care, în trecut, i-a contractat pe marii campioni, Novak Djokovic și Roger Federer.

Emma Răducanu semnează cu Uniqlo și părăsește Nike. Americanii o sponsorizau de la 15 ani

După 8 ani de colaborare cu Nike, perioadă începută la 15 ani, Emma Răducanu lasă în urmă parteneriatul cu americanii și va încasa minimum trei milioane de euro, iar suma poate fi majorată de bonusuri de performanță.

„Suntem mândri să avem o nouă față pentru Uniqlo. Emma va purta colecția LifeWear care se angajează să urmărească excelența, să aducă contribuții cu sens în societate și să încurajeze noua generație,” scriu niponii, într-un comunicat oficial, potrivit Daily Mail.