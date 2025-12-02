Patronul lui FCSB, Gigi Becali, a declarat că este dezamăgit de transferul lui Dennis Politic, dar are o soluție pentru revitalizarea fostului dinamovist.

Planurile lui Becali cu Dennis Politic



”Nu m-au ajutat transferurile. Politic, în care mi-am pus cea mai mare bază, nu a fost, Alibec nu a fost. În Thiam nu am pus foarte mare bază, dar în Politic și Alibec am pus bază mare de tot, am zis că terminăm la 20 de puncte campionatul regulat.

Cred că atunci când va exploda Politic își va reveni. Cred! Nu poate să îți ia cineva viteza și explozia. Eu l-am cunoscut, e foarte cuminte, trebuie să joace un meci bine și după aia va fi ăla pe care l-am vrut.

El e sectant, o să-i propun să îl botez ortodox. Hai, mă, să te fac om adevărat, cu viață în tine, hai să te botez”, a declarat Becali la Fanatik.

A făcut anunțul după ce FCSB a rezolvat transferul lui Andre Duarte: ”Nu poate să joace!”



Andre Duarte a ajuns noaptea trecută în România pentru a semna cu FCSB.

Fundașul portughez s-a despărțit recent de Ujpest, chiar dacă presa din Ungaria susține că fotbalistul se află încă sub contract.

Fostul jucător de la FCU Craiova se bătuse deja palma cu FCSB de mai multe zile, așa cum a explicat chiar Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB.

Gigi Becali a dezvăluit că Duarte va efectua vizita medicală și urmează să semneze contractul cu FCSB, însă va putea juca abia din luna ianuarie. Becali susține că Mihai Stoica s-a ocupat de venirea lui Andre Duarte, motiv pentru care nu știe cât costă transferul fundașului portughez.

”El poate fi legitimat acum, dar poate juca doar din ianuarie, nu am înțeles foarte bine de ce. El vine liber cum ar veni, se poate antrena cu noi. Are hârtie că e liber. Nu poate să joace, dar contractul îl poate semna de acum. Nu știu, un an-doi.

Bani puțini, nu știu, vreți să mint? Nu e vorba de negocieri, de bani, de sute de mii: Meme, fă tu. Da (n.r. - face vizita medicală). Vor fi cam cinci transferuri, dar nu știm care. Încă patru în afară de Duarte. Depinde cum stăm în clasament”, a spus Gigi Becali la Fanatik.

