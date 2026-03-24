Primăvara e anotimpul schimbărilor. Inclusiv la FCSB! Pentru că aici, finalul unui sezon regulat de coșmar, a produs schimbarea staffului tehnic: cuplul Pintilii – Charalambous a ridicat mâna și a plecat, fiind readus Mirel Rădoi.

Și, venirea unui nou „principal“ a declanșat, în mod automat, și alte schimbări. Pentru că noul tehnician și-a adus propriul staff. Motiv pentru care a fost nevoie de o reconfigurare a lotului și la capitolul staffului auxiliar. Așa s-a ajuns la îndepărtarea lui Thomas Neubert (preparator fizic).

Mihai Stoica: „N-am ce să-i reproșez lui Neubert“

După această decizie, s-a vehiculat că neamțul a trebuit să facă un pas înapoi din motive disciplinare. În susținerea acestei teorii, a venit o declarație incredibilă oferită de Mihai Pintilii, după cum Sport.ro a arătat aici.

Acum însă, în dialog cu Fanatik, Mihai Stoica a demontat această variantă și a spus că Neubert a plecat, pur și simplu, pentru că nu avea loc în stafful noului antrenor.

„Neubert nu a fost dat afară. Mirel a venit cu stafful lui. Neubert nu era genul care să se pună la dispoziția clubului și să fie preparator fizic la echipa a 2-a. Are un statut. Eu nu am ce să reproșez pentru că am făcut rezultate. Iar că nu a venit? (n.r. – la antrenamente). Eu țin minte o singură dată, când s-a schimbat programul, în loc de după-amiază a fost dimineață și a zis: <<Domne, mi-am făcut programul la clinică>>. Mai departe, eu nu știu ce discuții au avut ei. Pintilii spune: <<Domne, vă prezint și nu știu ce>>. E posibil să fi avut ei discuții. Eu nu am asistat la toate antrenamentele. Dar, de câte ori am fost, el era acolo. Eu nu am ce să îi reproșez ceva lui Neubert. Pentru că noi am avut rezultate. Atâta timp cât am reușit remontada cu Feyenoord, cu Fenerbahce am arăta senzațional“, a spus Mihai Stoica.