De asta l-a dat Rădoi afară de la FCSB? „Lipsea de la antrenamente!“

Mirel Rădoi (44 de ani) a revenit cu propriul său staff, la FCSB, și asta a însemnat plecarea unor oameni care ar fi dublat posturile acoperite deja de colaboratorii noului antrenor.

Pe această listă s-a aflat și neamțul Thomas Neubert (preparator fizic). Rădoi n-a cerut ca Neubert să fie pus pe liber de FCSB, ci a transmis că acesta trebuie să primească un alt rol, fără legătură cu prima echipă a roș-albaștrilor, în cazul în care clubul va dori așa ceva.

Problema e că, după cum a povestit Mihai Pintilii acum, Neubert (foto, jos, primul din stânga), deși neamț, a fost un tip indisciplinat! Dovadă și faptul că a lipsit, în mod repetat, de la antrenamentele roș-albaștrilor, cât timp echipa a fost condusă de cuplul Pintilii – Charalambous!