De asta l-a dat Rădoi afară de la FCSB? „Lipsea de la antrenamente!“

Mirel Rădoi (44 de ani) a revenit cu propriul său staff, la FCSB, și asta a însemnat plecarea unor oameni care ar fi dublat posturile acoperite deja de colaboratorii noului antrenor.
Pe această listă s-a aflat și neamțul Thomas Neubert (preparator fizic). Rădoi n-a cerut ca Neubert să fie pus pe liber de FCSB, ci a transmis că acesta trebuie să primească un alt rol, fără legătură cu prima echipă a roș-albaștrilor, în cazul în care clubul va dori așa ceva.
Problema e că, după cum a povestit Mihai Pintilii acum, Neubert (foto, jos, primul din stânga), deși neamț, a fost un tip indisciplinat! Dovadă și faptul că a lipsit, în mod repetat, de la antrenamentele roș-albaștrilor, cât timp echipa a fost condusă de cuplul Pintilii – Charalambous!
„Au fost câteva mesaje date de Thomas că nu ajunge (n.r. – la antrenament), că se duce la clinică. Nu neg, că am mesajele, le arăt, dar nu stau să mă cert cu Thomas Neubert, că e un profesionist şi ştie ce să facă. Nu mi se pare normal să lipseşti de antrenament, indiferent de ce faci, nimeni niciodată să nu lipsească. Eşti bolnav, ai o problemă gravă... Doamne fereşte! Dar nu mi se pare normal să lipseşti de la antrenamente. Nu de aici câştigi? Dacă vrei să-ţi respecţi meseria. Dacă nu, ridică mâna şi la revedere. N-am o problemă cu Tommy, am lucrat cu el şi acum, şi când eram jucător. Îmi place cum lucrează, are un stil aparte, diferit, care ajută fotbalul românesc, dar nu mi se pare normal ca stafful sau oricine să lipsească de la antrenament. MM (n.r. – Mihai Stoica) a zis că doctorul Flavian Arămitu i-a permis, aşa că... erau momente când trebuia să fie acolo, erau jucători accidentaţi şi nu era acolo, mai erau multe alte chestii de discutat. Lucrurile astea au fost de când am ajuns la echipă, dar când se câştigă nu se văd lucrurile astea“, a mărturisit Pintilii, la Prima Sport.