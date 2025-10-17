Finanțatorul oltenilor îl acuză pe "Il Luce" că a depășit orice limită prin gestul de a-l suna pe Gigi Becali înaintea meciului dintre FCSB și Universitatea Craiova, scor 1-0.



Scandalul declanșat de telefonul dat de Mircea Lucescu patronului de la FCSB, pentru a-i ura succes înaintea derby-ului cu Universitatea Craiova, ia amploare. După ce Mirel Rădoi s-a arătat șocat de gestul selecționerului, acum a venit rândul lui Mihai Rotaru să reacționeze. Acționarul din Bănie a folosit un limbaj extrem de dur și a preluat ideea antrenorului său, susținând că Lucescu a pierdut contactul cu realitatea.



"Putem spune, cu părere de rău, că selecționerul este în echilibru: a pierdut simțul realității, dar a câștigat în schimb simțul ridicolului", a tunat Mihai Rotaru, potrivit iAMsport.



Rotaru insinuează o strategie ascunsă

Patronul Craiovei nu s-a oprit aici și a adus în discuție trecutul lui Mircea Lucescu, amintind de perioada în care acesta era considerat un mare strateg al "sistemului", făcând referire la crearea unor echipe satelit precum Victoria București și Flacăra Moreni. Rotaru a schițat apoi un scenariu ipotetic, prin care insinuează că victoria FCSB-ului ar fi fost dorită la nivel înalt pentru a ridica moralul jucătorilor convocați la lotul național.



"De ce nu ne-am putea imagina o întâlnire în zilele noastre între selecționer și factorii de răspundere din fotbalul românesc, care ar putea suna cam așa: «Meciul cu Austria este extrem de important și am nevoie ca să se alinieze planetele. Având în vedere că am cei mai mulți jucători de la domnul Becali, vreau să facem tot posibilul ca ei să vină cu moralul ridicat, deci ne trebuie o victorie a lor împotriva Universității Craiova»", a continuat Rotaru.



În final, finanțatorul oltenilor a întors împotriva lui Lucescu propriile cuvinte, pe care selecționerul i le adresase lui Rădoi: "Ca să-l parafrazăm: domnule selecționer, ne pare rău că v-am stimat".



Disputa a pornit după ce Gigi Becali a dezvăluit că Mircea Lucescu l-a sunat înainte de meciul cu oltenii, câștigat de FCSB cu 1-0, pentru a-i ura succes. Mirel Rădoi a numit gestul "șocant", în timp ce Lucescu s-a apărat, spunând că are dreptul la relații personale și că Rădoi încearcă să îl denigreze.

