Alexandru Mitriță (30 de ani) și-a anunțat retragerea din naționala României, la doar câteva ore după ce Mircea Lucescu îl convocase pentru meciurile cu Moldova și Austria.



Decizia vine după doar 26 de selecții și 4 goluri în tricoul tricolor, ultimul marcat în septembrie 2024, contra Lituaniei.



Motivul principal invocat de Mitriță a fost distanța foarte mare pe care trebuie să o parcurgă de la club la echipa națională. Transferat în China, la Zhejiang, fostul jucător al Universității Craiova a bifat în septembrie doar 20 de minute în amicalul cu Canada (0-3) și a fost rezervă neutilizată contra Ciprului (2-2).



Mihai Rotaru: „Nu cred că doarme cineva cu poza lui Darius Olaru sub pernă”



La o zi după anunț, Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova și omul care l-a readus pe Mitriță în Superliga României în 2022, a reacționat într-un mare stil.



„Reacțiile sunt împărțite, ca de obicei. Cei care îl apreciază și îl cunosc pe Alex spun că au procedat bine. Cei care nu sunt foarte încântați de el, pentru că are și el prietenii lui, între ghilimele, spun că e o prostie. Cred că vom suferi ca echipă națională. Eu consider că Alex putea ajuta mult.



Pe de altă parte, am vorbit cu el și înainte. S-a pus chiar problema să nu vină la ultima convocare, să facă ceea ce a făcut acum. Dar a zis că nu, că nu e corect, că vrea să vină dacă e luat în calcul. Alex e un jucător special. Ce arată pe teren, e și în viața privată. Are personalitate, are atitudine și atunci trebuie să știi să te porți cu el.



Fără să acuz pe nimeni, cred că suntem mai săraci fără el. În ultimii doi ani, în Superliga, a creat spectacol. Acum, în China, e efectiv nebunie acolo. Am văzut suporteri care poartă tricoul cu numărul 20 al naționalei.



Diferența dintre noi și alte echipe din România, cu mulți suporteri, e că noi creăm, noi avem modele în Bănie. Sunt mulți copii care dorm cu poza lui Mitriță sub pernă. Nu cred că doarme cineva, cu tot respectul, cu poza lui Olaru sau a lui Dobre.



Practic, noi avem suporteri care trăiesc mult mai intens. Nu vorbim de valoarea jucătorilor în sine”, a spus Mihai Rotaru la Digi Sport.

