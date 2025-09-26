Meciul a început cu golul lui Alexandru Musi pentru Dinamo, dar Teles a egalat rapid pentru gazde. În repriza a doua, Cicâldău a adus Craiova în avantaj, însă eliminarea lui Bancu a schimbat complet soarta partidei. Dinamo a profitat și a egalat prin Pop în minutul 90, după o pasă a aceluiași Armstrong, care trebuia să vadă și el cartonașul roșu.



Mihai Rotaru a intrat în direct la TV și a făcut iureș

Patronul oltenilor, Mihai Rotaru, a intrat în direct la TV și a răbufnit după decizia controversată a centralului Andrei Cojocaru din minutul 65, când doar Bancu a fost eliminat, deși și Armstrong l-a lovit pe căpitanul Craiovei.



„O seară proastă! Nu a fost o seară bună pentru nimeni. Ce s-a întâmplat în seara asta a fost o ticăloșie. În faza aceea de eliminare, din punctul meu de vedere, ambii jucători trebuiau eliminați.



Totuși, dacă e să analizăm, Armstrong a fost mai vinovat, pentru că el lovește intenționat și cu intensitate în pieptul lui Bancu. Nu poți să vii la un meci pe stadionul Oblemenco, cu un spectacol urmărit de 22.000 de oameni în tribună, cu două echipe bune din campionat, și să-ți bați joc. Au fost faulturi nedate pentru noi, faulturi care nu au existat, dar date pentru Dinamo...



Apoi, două cartonașe galbene clare ca lumina zilei, la faza cu Baiaram și încă una cu Teles, dacă nu mă înșel. Ce s-a întâmplat în seara asta este incredibil! Nu-ți bați joc de munca unor oameni. Nici tu, Chivulete, nici tu, Cojocaru!



Suntem aici să muncim, tratați-ne cu respect! În mod special, Cojocaru este singurul arbitru din cauza căruia eu și Sorin Cârțu am fost amendați.



Cred că Armstrong lovește intenționat cu piciorul, după care Bancu ripostează. Ambii trebuiau să primească roșu!



Cred că oricine de pe stradă, chiar dacă joacă doar handbal, îți poate spune cu tărie că Armstrong l-a lovit pe Bancu în piept. Faultul lui Armstrong este mult mai evident decât cel al lui Bancu. Nu judecați intensitatea loviturii, dar la Armstrong se vede clar intenția, cu crampoanele în pieptul lui Bancu.



Rușine, Chivulete! Rușine, Cojocaru! Rușine acestei brigăzi! Este rușinos, ar trebui suspendați șapte etape! Suntem echipele de pe locurile 1 și 2, de ce îți bați joc de noi?



Nu pot trece peste arbitraj. Este imposibil. Dacă ați fi în locul meu, ați rămâne blocați. Cum să strici echilibrul unui meci printr-o decizie proastă?



Cojocaru nu e un arbitru de top. Îl trimiți la un meci Craiova-Dinamo, cu 22.000 de oameni în tribună! Nu e arbitru FIFA. Trimite un arbitru de top! Știai că vor ieși scântei. De ce îți bați joc de noi? Trimite un arbitru capabil!



Din păcate, a fost un meci frumos, intens, care a fost umbrit de o prestație jalnică, rușinoasă, a unei brigăzi de arbitri ticăloase!”, a declarat Mihai Rotaru la Digi Sport.

