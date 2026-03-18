Mihai Pintilii a primit o ofertă concretă din partea divizionareei secunde FC Voluntari pentru a prelua funcția de antrenor principal.

Mihai Pintilii, față în față cu o relansare rapidă a carierei

Pintilii ar putea avea rolul de principal, deoarece în Liga a 2-a este necesară Licența A, pe care o are deja, ci nu Licența Pro ca în Superligă.

Mai mult decât atât, dacă va accepta și va promova în Superligă cu Voluntari, regulamentul îi va permite să stea pe bancă în sezonul 2026-2027. Ar putea beneficia astfel de o facilitate din regulament dedicată antrenorilor care promovează echipele în primul eșalon.

Fostul secund al lui Elias Charalambous la FCSB le-a răspuns celor din conducerea ilfovenilor că și-ar dori o pauză până la vară, conform golazo.ro. Pintilii vrea să se refacă, măcar două luni, după stresul cumulat în tabăra campioanei en-titre.

Cei de la FC Voluntari joacă însă tare. Au insistat și l-au invitat pe fostul mijlocaș defensiv să vină să vadă echipa în meciul de pe teren propriu contra Chindiei Târgoviște (22 martie, 11:00).

Prin urmare, potrivit sursei citate anterior, Mihai Pintilii va fi prezent la confruntare, ocazie cu care va lua o decizie definitivă.

Clasamentul din play-off-ul din Liga 2 arată astfel:

Corvinul 53 Sepsi 44 Voluntari 39 Chindia 39 Bihor 39 Steaua 39

Pintilii, mesaj la despărțirea de FCSB

Mihai Pintilii (41 de ani) a decis să părăsească FCSB alături de principalul Elias Charalambous (45), după ultima etapă din sezonul regular.

Mihai Pintilii, jucător la FCSB în perioadele 2012-2014 și 2016-2020, s-a alăturat staff-ului tehnic al formației roș-albastre imediat după încheierea carierei de fotbalist. A fost secundul lui Elias Charalambous timp de aproape trei ani și s-a hotărât să părăsească clubul alături de cipriot.

Luni, după ce despărțirile s-au oficializat, Mihai Pintilii a transmis un mesaj prin intermediul rețelelor sociale în care le-a mulțumit celor alături de care a lucrat și suporterilor.

„A venit momentul să închei un capitol important din viața mea.

Au fost ani plini de muncă, emoții, victorii, momente dificile și, mai ales, de neuitat. Am avut onoarea să antrenez un club cu o istorie uriașă și jucători care au dat totul pe teren în fiecare meci. Sunt mândru de tot ceea ce am construit împreună în această perioadă.

Vreau să le mulțumesc din suflet jucătorilor, staff-ului, conducerii și, bineînțeles, suporterilor care au fost mereu alături de echipă, atât în momentele bune, cât și în cele grele. Sprijinul vostru a însemnat enorm.

FCSB va rămâne mereu o parte specială din viața mea și din cariera mea. Plec cu recunoștință, respect și cu amintiri pe care nu le voi uita niciodată.

Vă mulțumesc pentru tot!", a transmis Mihai Pintilii.