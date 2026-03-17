Încă de când era jucător activ, Mihai Pintilii (41 de ani) s-a numărat printre vedetele savuroase ale Superligii noastre. Pentru că, la interviurile de după meciuri, vorbea deschis, pe înțelesul tuturor, fără cuvinte pompoase.

Și după ce și-a agățat ghetele în cui, Pintilii și-a păstrat această calitate. Din păcate pentru el, postura de antrenor fără licență i-a redus aparițiile televizate la minim. Pentru că, nefiind antrenor cu acte la FCSB, Pintilii se afla în imposibilitatea de a veni la conferințe sau la interviurile de după partidele roș-albaștrilor. Această sarcină a fost preluată de Elias Charalamobus.

Gigi Becali i-a mărit salariul lui Pintilii, în 2024

Când a ajuns pe banca FCSB-ului, Mihai Pintilii a primit un salariu foarte mic: 3,000 de euro pe lună. Apoi, pe măsură ce au venit rezultatele, contractul i-a fost mărit. Dezvăluirea a fost făcută chiar de Gigi Becali, după titlul cucerit de FCSB, la capătul sezonului 2023-2024. După această performanță, latifundiarul din Pipera i-a mărit salariul lunar al lui Pintilii la 10,000 de euro, în condițiile în care Charalamobus ajunsese și el la o sumă mai mare, de 15,000 de euro pe lună.

Acum, odată cu intrarea sa în clubul select al analiștilor TV, Mihai Pintilii va reveni la un salariu comparabil cu momentul numirii sale, la FCSB. Pentru că, în general, analiștii TV de la noi, care provin din rândul foștilor jucători, câștigă cam 3,000 – 7,000 de euro pe lună. Cu precizarea că aceste sume le sunt oferite invitaților permanenți, precum Ilie Dumitrescu și Basarab Panduru. Analiștii care au apariții ocazionale, primesc sume mult mai mici, în funcție de numărul emisiunilor la care sunt prezenți.