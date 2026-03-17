Mai întâi pe post de delegat, imediat după încheierea carierei de jucător, iar ulterior antrenor secund timp de trei ani în mandatul lui Elias Charalambous, Mihai Pintilii a decis să părăsească clubul alături de cipriotul după ratarea play-off-ului, motivând că se pierduse conexiunea dintre staff și jucători.

Mihai Pintilii: "Nu știu dacă voi reveni la FCSB. Poate o să-mi fie dor de nea Gigi"

Liber de contract, Pintilii așteaptă acum un semn din partea lui Elias Charalambous, după ce i-a promis cipriotului că va rămâne în staff-ul său la următoarea echipă. În caz contrar, fostul internațional român se gândește să preia o echipă ca principal în liga a doua, având în vedere că are doar licența A.

Întrebat dacă ar accepta să revină, la un moment dat, ca principal la FCSB, Pintilii nu a exclus această variantă, însă a lăsat de înțeles că i-ar plăcea să lucreze într-un mediu unde patronul nu intervine în stabilirea primului 11 sau a schimbărilor.

"Nu știu dacă voi reveni ca principal la FCSB. Să dea Dumnezeu să fim sănătoși și vom vedea ce ne rezervă viitorul. Nu știu ce să zic în privința asta. Poate o să-mi fie dor de nea Gigi, nu se știe niciodată.

E normal că mi-aș dori să am eu hățurile, să conduc eu cu volanul. Asta am în cap acum. Deocamdată, nu am licența Pro. Până atunci, ori la liga a doua, ori voi merge cu Elias Charalambous", a spus Pintilii, la Prima Sport.

Pintilii, dezvăluiri în premieră după demisia de la FCSB

Principalul motiv pentru plecările lui Charalambous și Pintilii a fost relația șubredă dintre staff-ul tehnic și jucători, spune fostul mijlocaș, care susține că fotbaliștii păreau că nu mai puteau fi motivați.

"A fost a doua sau a treia tentativă de plecare, dar n-am zis la nimeni. Doar una i-am zis-o lui nea Gigi la telefon, însă am mai avut gânduri. Gândurile au început după pauza de iarnă, după cantonamentul din Antalya. Atunci au început dubiile că ar trebui să lăsăm pe alții să facă mai mult decât putem noi.

Nu mai era conexiunea aia între antrenori și jucători. Nu mai simțeam că putem să-i motivăm sau să cerem de la ei să dea sută la sută. Din partea lor parcă nu mai venea dorința aia de a da totul. Când nu mai poți să faci asta, te gândești...

Nu am simțit asta de la începutul sezonului, ci treptat. Mai întâi, preliminariile Champions League, când ne-au învins echipe mult mai slabe decât ni. Ușor-ușor ne-am dat seama că avem și noi o mare parte din vină, dar conexiunea ne-a afectat cel mai mult. De asta am și renunțat pentru că ei nu mai acceptau indiferent ce le ziceam. Decizia a fost că e mai bine să plecăm.

N-am schimbat absolut nimic de când am venit. Aceleași antrenamente, aceleași principii. Dacă ne-a mers bine doi ani de zile, n-ai de ce să schimbi. Când am început în vară, nu erau semne că avem probleme, dar ele au venit în timp. La antrenamente, jucătorii erau foarte bine, dar când venea meciul se întâmpla ceva.

Am vorbit și cu jucătorii, am avut ședințe cu ei. Nici ei nu știau ce să zică. Spuneau că o vom scoate la capăt, dar se pare că nu. Noi am pierdut puțin conexiunea cu jucătorii și n-am mai putut să-i motivăm noi ori ei n-au putut să se mai concentreze și să dea tot. Probabil și o saturație la unii jucătorii", a mai spus Pintilii.