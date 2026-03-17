Mihai Pintilii și-a încheiat cariera de jucător în 2020 și imediat s-a alăturat staff-ului celor de la FCSB. Fostul mijlocaș a petrecut trei ani în calitate de secund al lui Elias Charalambous, iar în urmă cu 10 zile a decis să demisioneze alături de cipriot în urma ratării play-off-ului.

Unde va antrena Mihai Pintilii după plecarea de la FCSB

Pintilii spune că pentru moment există două variante pentru viitorul său în antrenorat. Având în vedere că nu are licență Pro, prioritatea sa este să lucreze din nou alături de Elias Charalambous, în cazul în care cipriotul va primi o ofertă atractivă.

În caz contrar, Pintilii nu exclude să accepte o ofertă din liga a doua, unde să fie principal chiar și fără licență Pro.

"Eu n-am licența Pro. Până o voi lua, n-am ce să fac. I-am promis lui Elias că, dacă își va găsi echipă, o voi analiza și voi merge cu el. În perioada asta, până voi lua licența Pro. Mă voi apuca și eu de licența Pro, să vedem cât va dura... un an, doi ani, trei ani. Dacă Elias își va găsi ceva, voi merge cu el cu cea mai mare plăcere.

Dacă el nu își va găsi, voi căuta eu. La Liga 2 pot fi principal și aș merge cu mare drag. Dacă nu găsesc cu Elias ceva, da.

La Liga 2 mă văd principal. Aș putea să merg și acum, dar dacă i-am promis nu pot să fac chestia asta pentru că a fost un om mult prea bun cu noi și nu merită. Cu el e o altă relație, mi-e foarte apropiat și nu pot să-l trădez dacă i-am dat cuvântul", a spus Mihai Pintilii, marți seară, la Prima Sport.