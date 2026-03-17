Cu foarte puține minute primite la FCSB în ultimele luni, Octavian Popescu are parte de un sezon de uitat, unul în care nu a înscris vreun gol și a oferit doar două assist-uri.

Mihai Pintilii: "Octavian Popescu trebuia lăsat în teren meci de meci chiar dacă greșea"

Mihai Pintilii, fostul antrenor secund de la FCSB, spune indirect că vinovat pentru prăbușirea lui Popescu este Gigi Becali, cel care dicta primul 11 și schimbările. În opinia tehnicianului, fostul internațional U21 trebuia să fie păstrat în teren, indiferent că avea prestații mai slabe și greșea.

Întrebat la Prima Sport cine a fost cel mai tehnic fotbalist din mandatul său de antrenor la FCSB, Pintilii a răspuns fără ezitare: "Octavian Popescu!".

Când a fost chestionat despre motivul prăbușirii lui Popescu, Pintilii a răspuns: "Lipsa jocurilor. Trebuia lăsat în teren, chiar dacă făcea o greșeală sau două, pentru că are nevoie de încredere. Dacă era după mine, eu l-aș fi lăsat în teren 4-5 meciuri fără să-l schimb, indiferent că juca prost. Sută la sută și-ar fi revenit și ar fi dat și goluri. Asta cred despre el și o să-mi mențin părerea. Chiar dacă trece printr-o perioadă proastă, el trebuie ajutat. E singurul jucător de la noi care poate să ia unu la unu în benzi și să facă diferența. Cisotti și Miculescu nu au profilul lui. Ca să desfaci o echipă, Octavian Popescu poate să dribleze unul-doi jucători".