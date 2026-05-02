Mitea, crescut în academia lui Dinamo, se anunța unul dintre cei mai promițători fotbaliști români de la începutul anilor 2000. A fost jucătorul lui Ajax în perioada 2003-2008, a cucerit un titlu și o Cupă a Olandei, însă mai multe decizii neinspirate și accidentările i-au blocat ascensiunea.

Fostul atacant urmărește atent tot ce se întâmplă în fotbal și a fost impresionat de performanța reușită de Dennis Man (27 de ani), proaspăt campion al Olandei cu PSV Eindhoven, la primul său sezon în Eredivisie.

Nicolae Mitea, impresionat de Dennis Man

Românul a avut cifre impresionante în acest sezon, în 33 de partide disputate în campionat, UEFA Champions League și Cupa Olandei. A marcat de zece ori și a bifat alte șase assist-uri.

„Ne dorim cu toți, nu doar la Ajax, ci să joace la echipe bune din Europa, să joace în primul rând. Din păcate, sunt tot mai puțini.

Din ce am văzut în ultima perioadă, Dennis Man a făcut cu brio în campionatul Olandei, au câștigat și campionatul, mă bucur pentru el.

E un pas mare pentru el, sper să fie cât mai mulți ca el. Îmi doresc să fie cât mai mulți ca el ca să creștem din toate punctele de vedere și să ne batem și noi cu echipele puternice, de la egal la egal”, a spus Nicolae Mitea, într-un interviu acordat pentru PRO TV și Sport.ro.

Cariera lui Nicolae Mitea | Numele lui e gravat și astăzi la Amsterdam

Și-a început cariera la Dinamo, iar în 2003 a prins transferul vieții, la Ajax Amsterdam, unde a fost coleg cu mai multe nume sonore ale fotbalului, precum Zlatan Ibrahimovic, Rafael van der Vaart, Wesley Sneijder, Ryal Babel, Edgas Davids, Maarten Stekelenburg sau Klaas-Jan Huntelaar.

Numele lui Nicolae Mitea este gravat la loc de cinste la muzeul stadionului ”Johan Cruyff”, casa lui Ajax Amsterdam și a echipei naționale a Olandei. Pe ”Wall of Fame” de la Amsterdam se găsesc numele tuturor jucătorilor care au scris istorie în tricoul ”lăncierilor”. Nu lipsesc nici Cristi Chivu, Bogdan Lobonț sau George Ogăraru.

În 2008 a ales să se întoarcă la Dinamo, deși, povestea el, a fost dorit în Serie A de cluburi precum Lazio sau Genoa.

"Am avut oferte de la Lazio şi Genoa de 700-800.000 euro, dar eu am vrut mai mult. Nu banii mă interesează în mod special, dar am considerat că cele două oferte sunt inferioare valorii mele. Iubesc campionatul italian şi nu joc doar pentru bani", spunea Mitea, în 2010.

Ultimul gol marcat de Mitea a fost în 2011, la inaugurarea stadionului ”Ilie Oană” din Ploiești. Acesta evoluat pentru Petrolul și a marcat chiar împotriva lui Dinamo, într-un meci câștigat de ”câini” cu 5-1.