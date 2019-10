VAR in Liga 1! "Asteptam furnizorul de tehnologie." Presedintele FRF a lamurit situatia implementarii sistemului de arbitraj video in Romania

Tehnologia VAR va fi implementata in Liga 1 din sezonul 2020/2021.

Reprezentantii Ligii s-au intalnit cu oameni de la FIFA si IFAB pentru a stabili etapele crearii sistemului VAR. Functionarea acestuia se va baza pe unitati mobile. Costurile proiectului vor fi impartite de FRF si LPF.

Intr-o conferinta de presa, Razvan Burleanu a dezvaluit in ce stadiu sunt pregatirile pentru implementarea sistemului VAR in Liga 1:

"La nivelul Federatiei Romane de Fotbal, s-a creat un grup de lucru pentru implementarea VAR in Liga 1 si Cupa Romaniei. Acum doua saptamani am avut o prima intalnire cu reprezentati FIFA si IFAB, astfel incat, in momentul de fata asteptam furnizorul de tehnologie pentru a putea sa mergem mai departe in implementarea sistemului VAR in Romania. Apoi va incepe pregatirea arbitrilor pe ceea ce inseamna acest sistem nou", a spus presedintele FRF.

Introducerea sistemului va trebui sa fie finalizata pana la startul sezonului viitor al Ligii 1.