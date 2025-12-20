În turul sezonului regulat, Rapid și FCSB s-au întâlnit tot pe Arena Națională, unde va avea loc și meciul de duminică. În august, cele două au remizat, scor 2-2, după ce campioana en-titre a condus cu 2-0.



Acum, confruntarea dintre FCSB și Rapid va conta pentru etapa cu numărul 21 și va fi penultimul duel al anului din campionat. Universitatea Craiova - Csikszereda încheie etapa luni seară, de la 20:00.



Cum a descris-o Alex Dobre pe FCSB înaintea derby-ului de duminică



Sâmbătă, la prânz, Alex Dobre a fost prezent la conferința de presă premergătoare derby-ului alături de antrenorul echipei din Grant, Constantin Gâlcă.



Căpitanul giuleștenilor a vorbit, printre altele, și despre rivala FCSB, despre care a spus că este o echipă bună și că sunt jucători de valoare în componența lotului grupării roș-albastre.



”Au jucători de valoare, este o echipă bună, care reușește rezultate și în cupele europene”, a spus Alex Dobre la conferința de presă.

Ce a mai spus Alex Dobre la conferință

Fotbalistul lui Rapid a mai sugerat că pe giuleșteni îi vor aștepta un meci dificil, având în vedere că FCSB a legat două victorii în ultimele două dueluri.

De asemenea, Dobre a indicat că trupa din Grant lucrează din greu la antrenamente și că speră să facă un joc mult mai bun față de precedentul.

”Ne așteaptă un meci greu. FCSB vine după două victorii. Ne concentrăm pe ce am pregătit și sperăm la o victorie. Avem foarte multe lucruri de îmbunătățit și încercăm să facem asta în permanență. Lucrăm la antrenamente și sperăm să facem un joc mai bun, care să ne aducă rezultate.

Noi ne concentrăm pe ce am pregătit și încercăm să dăm maximum. Nu cred că ar mulțumi pe nimeni un rezultat de egalitate. Consider că trebuie să țintim cele trei puncte. Sperăm să facem un joc bun și să oferim spectatorilor un meci cu goluri. Presiune este la fiecare meci, din ambele părți. Așa te formezi mai bine. Sper să fie un lucru pozitiv mâine.

Este un an reușit până în acest moment. Sper să îl închei cu o victorie. Mulțumesc lui Dumnezeu și colegilor pentru tot ce am reușit. Sper ca 2026 să fie, la fel, un an cu provocări care să mă facă un fotbalist mai bun. Aștept să vedem ce urmează”, a spus Alex Dobre la conferința de presă.

