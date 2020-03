Managerul unei foste campioane din Liga 1: „Soacra-mea face cumparaturile, eu ma ocup de gratar, gradina si solar”

Oamenii din fotbalul romanesc se reprofileaza in vacanta fortata prilejuita de epidemia de coronavirus.

Cristi Munteanu, managerul executiv al Otelului Galati, a dezvaluit ca toti angajatii clubului au fost trimisi sa se izoleze in propriile locuinte pana trece criza prilejuita de coronavirus. In aceasta perioada, „Babicu”, care are si o carmangerie, spune ca se ocupa cu treburile gospodaresti si se relaxeaza la un gratar.

„Eu stau in casa, la Otelul am trimis pe toata lumea acasa, am sistat temporar activitatea. Jucatorii au programe de pregatire, antrenorii ii suna si se consulta cu ei, singurul om care munceste in club e cel care are grija de stadion, de terenurile de joc si de antrenament. El uda iarba si ingrijeste gazonul. In rest, toata lumea e acasa, si administrativul, si sportivul. Nu ai ce face, e vorba de viata si de moarte, toata lumea trebuie sa fie responsabila si sa asculte sfaturile bune date de autoritati. Daca toate lumea a constientizat ce se intampla in tara si in Europa, atunci ar trebui sa iesim repede din aceasta criza. Nu e de joaca, trebuie sa ne gandim ca avem parinti, bunici, rude sau prieteni cu probleme de sanatate, cei care sunt predispusi la acest virus.

Nu am fost la cumparaturi, nu m-a prins febra asta. Soacra-mea a fost la magazine, a facut rezerva pentru o saptamana, nu mai mult. Ea a luat cartofi, faina si ce mai trebuie… Nu vine apocalipsa, avem rezerve decente, dar nu exagerate. Eu am facut un apel la fanii galateni, fac si catre ceilalti suporteri de fotbal, sa ascultam de autoritati ca sa se termine perioada aceasta de incertitudine cat mai repede. Nu stiu cum se descurca cei care stau la bloc, ii inteleg ca le e greu sa stea numai in casa, e un fel e arest la domiciliu. Noi avem noroc ca stam la curte, imi fac de treaba prin curte. Timpul trece mai usor, ma ocup de gradina, de pomi, de vie, de solar, reparatii… La curte iti mai permiti sa faci un gratar, sa te joci cu copii prin curte. Eu am noroc ca am si un magazin de carne, asa ca mai fac cate un gratar la cateva zile”, a declarat Munteanu pentru Sport.ro.