"Stati dracu' in casa! Nu e o gluma!" Artista Bebe Rexha trage un semnal de alarma dupa ce coronavirus i-a rapit un prieten de doar 45 de ani

Bebe Rexha este una dintre cele mai populare cantarete la nivel global in acest moment. Artista si-a pierdut recent un prieten de doar 45 de ani din cauza coronavirusului si a tinut sa posteze un mesaj de atentionare pe retelele de socializare.

"Asta nu e o gluma. Un prieten tocmai a murit de coronavirus la 45 de ani. Stati dracu in casa si faceti-va datoria. Va rog!", a fost mesajul artiseti postat pe Twitter.

This is NOT A JOKE. A friend of a friend just died of corona at the age of 45. STAY INSIDE YOUR FUCKIN HOUSE AND DO YOUR CIVIC DUTY. PLEASE.