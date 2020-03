Scandal MONSTRU la Timisoara in plina epidemie de coronavirus: "Viitorul manager e un taran agramat care nu vorbeste o limba straina! A furat de pe unde a putut!"

Directorul SCM Timisoara, Vasile Ruset, a concediat in aceasta dimineata 3 manageri de la 3 sectii diferite, iar acestia sunt hotarati sa il dea in judecata.

Totul a fost facut public de fostul finantator de la rugby, Dan Dinu, printr-o postare pe Facebook in care a spus ca viitorul manager va fi "un taran agramat, care nu vorbeste o limba straina, care toata viata lui a furat de pe unde a putut"!

Ilie Tritoiu, managerul de la bachet, Attila Brosovszki, managerul de rugby, si Dan Ardelenu, managerul sectiei de tenis, au aflat in aceasta dimineata de la Vasile Ruset ca au fost demisi.

Potrivit tmsport.ro, cei trei manageri au primit documentele de incetare a atributiilor, insa nu le-au semnat. Documentele erau semnate de director, de jurista clubului si de contabila clubului. In urma acestor decizii, Tritoiu, Brosovszki si Ardeleanu vor sa dea atat clubul in judecata cat si pe Vasile Ruset.

"Ei sunt liberi sa faca ce considera. Noi le vom trimite documentele si la domiciliu, intrucat au refuzat sa le semneze. Urmam calea legala", a declarat Ruset pentru tmsport.ro

De asemenea, Ruset a declarat ca maine vor fi anuntati noii manageri. "Maine veti primi noile nume", a declarat directorul SCM Timisoara.

Pentru rugby cel mai vehiculat nume este cel a lui Danut Borzas curuia Dan Dinu i-a adus acuzatii grave. "Tara arde si baba se piaptana. In plina criza de coronavirus, domnul Vasile Ruset, mare director al SCM Timisoara, nu se gandeste cum sa plateasca salariile jucatorilor, nu se gandeste cum sa preintampine o raspandire a virusului in randul jucatorilor SCM, nu se gandeste sa identifice surse de finantare pentru SCM (si lista poate continua), in schimb se gandeste cum sa-l dea afara pe managerul sectie de rugby Attila Brosovszki. OK, o avea dansul motivele lui. Dar sa il schimbi pe Brosovszki cu un taran agramat, care nu vorbeste o limba straina, care toata viata lui a furat de pe unde a putut, mi se pare deplasat. Think twice! P.S. Eu, Dan Dinu nu voi mai pune piciorul la nici un meci al Timisoarei si nu voi mai sprijini sub nici o forma SCM Timișoara. Pentru cei ce nu au inteles cine se intoarce, e vorba de inegalabilul domn Borzas!!!", a scris Dinu pe contul lui de Facebook.