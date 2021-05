Debut suprinzator la Rapid! Nepotul lui Mitica Dragomir, la prima aparitie in fotbalul romanesc

Rapidistii si-au permis sa introduca mai mult juniori in ultima etapa ligii secunde, fiind deja siguri de promovare.

Deja sigura de locul 2 si promovarea automata in Liga 1, Rapid a mers la Mioveni cu mai multi juniori, printre care s-a numarat si Bogdan Dragomir, nepotul fostului presedinte de la LPF, Mitica Dragomir. In minutul 89, tanarul jucator a fost trimis pe teren de Mihai Iosif, in locul lui lui Antonio Sefer.



Cu acest prilej a fost debutul fotbalistului la Rapid, dar si la nivel profesionist. Fostul presedinte al LPF mai are un nepot jucator de fotbal, in varsta de 11 ani, care activeaza la Academia de Fotbal a lui Nana Falemi. Acesta a fost comparat de catre fostul fotbalist al Stelei cu Harry Kane.

"E genul de atacant, dar il folosesc pe mai mute posturi. Protejeaza foarte bine mingea, are picioare puternice. Nu fuge de contacte fizice, ba chiar le cauta. Are stilul de joc al lui Harry Kane. Se antreneaza cu grupele 2010 si 2009", a spus Nana Falemi, pentru Prosport, in urma cu o luna.