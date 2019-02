Lucescu a uitat de scandalul cu Rednic! Antrenorul a recitat poezii si a fost premiat in cadrul unei gale! "E ultimul trofeu"

Mircea Lucescu a fost in mijlocul unei dispute cu Mircea Rednic.

Antrenorul roman a fost in forma la gala in care a fost premiat, a urcat pe scena si a vorbit in versuri in timp ce isi ridica premiul. "E ultimul trofeu", a glumit Lucescu.

"Infrant nu esti atunci cand sangeri, nici ochii cand in lacrimi ti-s! Adevaratele infrangeri sunt renuntarile la vis", a recitat Mircea Lucescu.

"Il Luce" poate fi premiat si de turci in cazul in care ii va califica la Euro 2020, turneu la care nu vrea sa se intalneasca cu nationala Romaniai: "E o nationala buna", a motivat Lucescu.

Mircea Lucescu a vorbit si de nationala U21, calificata la turneul final din aceasta vara: "Vine o generatie deosebita. Era normal dupa 30 de ani sa mai vina o generatie. Mi-aduceam aminte de cum se luptau samuraii. Acestia sunt sportivii nostri".