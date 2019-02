Seria de invincibilitate a lui Razvan Lucescu a fost oprita! Dar la PAOK e inca liniste: prioritatea e campionatul!

Seria de sase meciuri fara infrangere a lui PAOK a fost oprita. Panionios l-a invins pe Lucescu in mansa tur a sferturilor de finala ale Cupei Greciei.

PAOK a pierdut in mansa tur a sferturilor Cupei Greciei, dar mai are o sansa la calificarea in semifinale. Echipa lui Razvan Lucescu a cedat cu 1-2 in fata lui Panionios si si-a vazut incheiata seria de 6 meciuri fara infrangere in toate competitiile.

Pentru PAOK, infrangerea din Cupa nu reprezinta un dezastru. Formatia din Salonic are sansa revansei la meciul retur, iar prioritatea este oricum reprezentata de campionat, acolo unde Razvan Lucescu incearca sa aduca titlul dupa o pauza de 34 de ani.

Meciul retur va avea loc pe 26 februarie, la Salonic.

In campionat, PAOK are 6 puncte in fata lui Olympiakos, dupa 19 etape.