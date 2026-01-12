Moldovenii au fost chiar lideri pentru o scurtă perioadă de timp în campionatul nostru, iar acum sunt pe locul trei, la doar două puncte distanță de liderul Universitatea Craiova, după 21 de etape.



Chiar dacă mai sunt nouă etape până la finalul sezonului regulat, Botoșaniul are șanse mari pentru a-și asigura un loc în zona play-off-ului, iar în vestiar se vorbește despre o surpriză de proporții: titlul de campioană!



Leo Grozavu: ”În vestiar se vorbește despre titlu”



Leo Grozavu își pune baza în jucătorii cu experiență din vestiarul său, care au mai câștigat, în cariera lor, titluri.



„(n.r. - Se vorbește despre titlu în vestiar?) Avem băieți care vorbesc. Câțiva jucători care au fost prin vestiare unde s-au câștigat titluri. Bordeianu, Mailat, Ongenda, Miron, jucători care știu ce înseamnă fotbalul de înaltă performanță.



Știu ce înseamnă presiunea unui obiectiv înalt. E important să ai astfel de jucători care pot să schimbe mentalitatea grupului”, a spus Leo Grozavu, potrivit GSP.ro.



În Superliga, lupta din partea superioară a clasamentului este extrem de strânsă. Universitatea Craiova conduce cu 40 de puncte, fiind urmată de Rapid București, cu 39. FC Botoșani se află pe locul 3, cu 38 de puncte, la egalitate cu Dinamo, ocupanta poziției a patra. FC Argeș, nou-promovată, este pe locul 5, iar Oțelul Galați completează top 6, cu 33 de puncte.



În partea opusă a clasamentului, surprinde poziția campioanei ultimelor două sezoane. FCSB este abia pe locul 9, cu 31 de puncte, în timp ce CFR Cluj se află pe 11, cu 26 de puncte.

