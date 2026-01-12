FK Csikszereda joacă astăzi, de la ora 17:00, ultimul amical din cantonamentul din Antalya, împotriva lui Zira FK din Azerbaidjan.

După 0-0 cu Nyiregyhaza Spartacus, în week-end echipa lui Robert Ilyes a terminat la egalitate partida de pregătire cu Arka Gdynia din Polonia, scor 1-1.

FK Csíkszereda: Pap (Simon 46) – Bettini (Bloj 56), Kabashi (Čelič 78), Csürös (Novelli 87), Pászka (Bencze 78) – Veres (cpt., Palmeş 63), Végh (Dusinszki 42), Bödő (Brügger 78) – Anderson (Bota 63), Eppel (Tóth-Pál 63), Gustavo (Szalay 56).

Szabolcs Dusinszki, gol de la 18 metri în amicalul cu Arka Gdynia



Csikszereda a fost condusă, dar a reușit egalarea prin românul care evoluează la naționala Ungariei, Szabolcs Dusinszki.

”Egalarea a venit în minutul 67: după un corner de pe dreapta, apărarea poloneză a respins scurt, iar Dusinszki a șutat de la 18 metri, mingea oprindu-se în plasă (1–1).

Pe final, ambele echipe s-au concentrat mai mult pe faza defensivă, iar meciul, disputat într-o atmosferă tensionată pe alocuri, s-a încheiat la egalitate.

În prima repriză adversarii au fost mai buni, după pauză însă formația noastră a arătat un joc superior”, a scris FK Csikszereda pe site-ul oficial.

