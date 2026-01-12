FK Csikszereda joacă astăzi, de la ora 17:00, ultimul amical din cantonamentul din Antalya, împotriva lui Zira FK din Azerbaidjan.
După 0-0 cu Nyiregyhaza Spartacus, în week-end echipa lui Robert Ilyes a terminat la egalitate partida de pregătire cu Arka Gdynia din Polonia, scor 1-1.
FK Csíkszereda: Pap (Simon 46) – Bettini (Bloj 56), Kabashi (Čelič 78), Csürös (Novelli 87), Pászka (Bencze 78) – Veres (cpt., Palmeş 63), Végh (Dusinszki 42), Bödő (Brügger 78) – Anderson (Bota 63), Eppel (Tóth-Pál 63), Gustavo (Szalay 56).
Szabolcs Dusinszki, gol de la 18 metri în amicalul cu Arka Gdynia
Csikszereda a fost condusă, dar a reușit egalarea prin românul care evoluează la naționala Ungariei, Szabolcs Dusinszki.
”Egalarea a venit în minutul 67: după un corner de pe dreapta, apărarea poloneză a respins scurt, iar Dusinszki a șutat de la 18 metri, mingea oprindu-se în plasă (1–1).
Pe final, ambele echipe s-au concentrat mai mult pe faza defensivă, iar meciul, disputat într-o atmosferă tensionată pe alocuri, s-a încheiat la egalitate.
În prima repriză adversarii au fost mai buni, după pauză însă formația noastră a arătat un joc superior”, a scris FK Csikszereda pe site-ul oficial.
Tot acolo au fost publicate și concluziile antrenorului principal Robert Ilyes:
„Am jucat împotriva unei echipe foarte puternice. Prima ligă din Polonia este la un nivel mult mai ridicat decât fotbalul românesc. Au fost multe dueluri fizice, iar noi am reușit să fim parteneri pe măsură. A existat duritate de ambele părți, câte un cartonaș roșu, plus foarte multe cartonașe galbene. Sunt mândru că echipa are reacție. Să nu uităm că ne pregătim cu două antrenamente pe zi, astfel că din punct de vedere mental și fizic este foarte greu pentru toată lumea. Lipsa punctelor din campionat este prezentă în mintea tuturor, fiecare se simte responsabil pentru prestațiile de până acum.
Robert Ilyes: ”Sunt mulțumit de noii jucători”
Sunt mulțumit de noii jucători. Încearcă să țină pasul cu echipa, să aducă un plus de energie și s-au implicat foarte bine la antrenamente. Ei simt, la rândul lor, cât de important este fiecare pentru echipă. Mă bucur că au fost primiți cu căldură de colegi și că în vestiar domnește o atmosferă bună.
Pentru mine este un lucru pozitiv faptul că ceea ce am lucrat la antrenamente s-a reflectat în ambele meciuri, lucru care ne dă motive de optimism pentru viitor. Mi-aș dori ca la final de mai, început de iunie, să ne aflăm într-o poziție care să ne permită – spre bucuria tuturor – să rămânem în prima ligă”.