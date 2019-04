La 60 de ani, Duckadam traieste ca in povesti: de 3 zile si 3 nopti o tine numai in petreceri! Petrecere impresionanta pentru eroul de la Sevilla

Duckadam e neamt la origine.

Duckadam a fost invitat de ambasadorul Germaniei la Bucuresti si a primit cadou un tricou cu semnaturile jucatorilor din nationala lui Joachim Low!

Duckadam i-a oferit ambasadorului o palinca facuta de el acasa!

"Si dansul a jucat fotbal si inca mai joaca, mi-a aratat urmele de la ultimele lor jocuri", spune Duckadam.

Ca sa nu uite limba germana, Duckadam vrea ca FCSB sa ajunga in grupe in Europa si sa dea peste o echipa nemteasca.

"Pacat ca nu am prea des ocazia sa vorbesc germana, dar speram ca anul acesta sa ne calificam cel putin in grupele Europa League! In ultimii ani am avut ocazia sa vorbesc cu Schalke", spune Duckadam.

Cel mai neastpetat cadou la 60 de ani l-a primit de la sotie: o plimbare cu limuzina.