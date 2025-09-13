Moderatorul Cristi Pintea i-a avut în ediția de sâmbătă seară invitați pe jurnalistul Andru Nenciu și pe cei doi foști internaționali români, Florin Gardoș și Costel Pantilimon, care au evoluat în Premier League.



Costel Pantilimon, fără perdea după ce a văzut-o jucând: ”Nu își revine nicicum din forma asta dezastruoasă”



Sâmbătă seară, Tottenham a răpus-o pe West Ham cu 3-0, într-un meci care a contat pentru etapa #4. Sarr, Bergvall și Van de Ven au rezolvat meciul în actul secund, după cartonașul roșu încasat de Soucek.



Costel Pantilimon a sugerat că Spurs arată ca o echipă solidă. În același timp, singurul român care a câștigat Premier League a evidențiat forma slabă pe care o traversează ”ciocănarii”.



”Tottenham arată că e o echipă solidă. West Ham nu își revine nicicum din forma asta dezastruoasă. Nu arată nici cum. Mi-a plăcut Tottenham, arată bine, total diferit față de era Postecoglou”, a spus Pantilimon.

Echipele de start

West Ham: Hermansen - Walker-Peters, Mavropanos, Kilman, Diouf - Ward-Prowse, Soucek - M. Fernandes, Paqueta, Summerville - Bowen

Rezerve: Areola, Igor, Fullkrug, Irving, Magassa, Luis Guilherme, Potts, Wan-Bissaka, Wilson

Manager: Graham Potter



Tottenham: Vicario - Porro, Romero, Van de Ven, Spence - Bergvall, Palhinha, Sarr - Kudus, Tel, Simons

Rezerve: Kinsky, Danso, Bentancur, Davies, Johnson, Kolo Muani, Odobert, Richarlison, Udogie

Manager: Thomas Frank

