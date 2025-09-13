Echipa din Gruia a pierdut categoric cu Hacken în prima manșă a play-off-ului UEFA Conference League, scor 7-2, în Suedia. Iar după meci, Dan Petrescu, antrenor care se afla pe banca ardelenilor din aprilie 2024, și-a dat demisia.



Tehnicianul a mai fost la cârma lui CFR Cluj și în perioada 2017-2018, 2019-2020, dar și 2021-2023 și a câștigat în total cinci titluri de campion cu formația de pe ”Constantin Rădulescu”.



Costel Pantilimon, discurs sonor despre un antrenor român: ”Cel mai bun pe care l-am avut în ultimii 20 de ani”



În momentul de față, CFR Cluj nu traversează cele mai bune momente. În clasamentul Superligii României se situează pe poziția a 14-a cu doar șase puncte obținute după șapte meciuri disputate în sezonul regulat.



Costel Pantilimon, fost internațional român, a remarcat situația dezolantă în care se află ardelenii și a sugerat, totodată, că plecarea lui Dan Petrescu este o pierdere uriașă pentru CFR.



Fostul portar l-a descris pe Petrescu drept unul dintre cei mai buni antrenori români din ultimii 20 de ani



”Situația lui CFR Cluj în momentul de față nu arată prea grozav sau cel puțin asta reiese din ce citesc în media. Plecarea lui Dan Petrescu e o lovitură.



Pe Petrescu îl văd unul dintre cei mai buni antrenori pe care România i-a dat în ultimii 20 de ani. Dacă ne uităm la palmaresul acestuia e extraordinar”, a spus Costel Pantilimon pentru Sport.ro.



Pentru CFR Cluj urmează meciul cu Metaloglobus București de sâmbătă seară, de la ora 21:30, din etapa #9 a sezonului regulat al Superligii României. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

