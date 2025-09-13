În cadrul emisiunii Play On Sport de pe VOYO, acesta i-a nominalizat pe Manuel Pellegrini, pe care l-a avut la Manchester City, și pe Dusan Uhrin, de la Poli Timișoara.



Pantilimon l-a descris pe Pellegrini, actualul manager al lui Real Betis, ca fiind la polul opus față de predecesorul său de la City, Roberto Mancini. Dacă italianul era un tehnician extrem de organizat, chilianul le oferea jucătorilor o libertate mult mai mare în exprimare.



"Cred că Manuel Pellegrini, poate și din cauză că veneam după Mancini care era un tip organizat și l-am avut după aia antrenor pe Pellegrini care era după aia pe sistemul: liber la joc", a spus fostul portar.



Metode inedite la antrenamente



Fostul internațional a oferit și un exemplu concret de la ședințele de pregătire conduse de managerul chilian, care a pregătit-o pe Manchester City între 2013 și 2016. Metodele acestuia erau menite să forțeze jucătorii din atac să fie mai deciși.



"Avem unele antrenamente în care mijlocașii nu aveau voie să intre în careul de 16 metri. Trebuia să câștige duelul din punctul ăla, aveam linii de demarcație", a adăugat Pantilimon.



Al doilea tehnician remarcat de Pantilimon pentru stilul ofensiv a fost Dusan Uhrin, în perioada în care ambii activau la Poli Timișoara, clubul pentru care fostul portar a bifat cele mai multe meciuri. "La Timișoara, Dușan Uhrin. Era tot așa, jucam mult pe spații, mult angajament și marcam foarte mult. Cel puțin în meciurile de acasă marcam foarte mult", a zis Pantilimon.



Costel Pantilimon s-a retras din activitatea de jucător pe 31 martie 2021. Ultima sa funcție în fotbal a fost cea de director general sportiv la ACS Știința Poli Timișoara, poziție pe care a părăsit-o pe 26 iulie 2024. În prezent, acesta este liber de contract.

