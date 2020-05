Ionut Stroe da tonul in moda! O noua aparitie in pantaloni scurti la emisiunea Ora Exacta in Sport: "Asa stau de obicei cand fac live-uri"

Jurnalistul Victor Ciutacu a fost invitat la emisiunea Ora Exacta in Sport si a avut o replica la clipul viral cu ministrul Stroe.

Ministrul Tineretului si Sportului a fost cap de afis pe retelele sociale dupa ce a intrat in direct prin Skype la emisiunea Ora Exacta in Sport. Telefonul lui Ionut Stroe a cazut de pe masa, moment in care s-a vazut ca era in pantaloni scurti, dupa cum a sustinut acesta intr-o postare ulterioara pe Instagram.

Jurnalistul Victor Ciutacu a fost invitat luni la aceeasi emisiune si a tinut sa arate telespectatorilor ca si el face live-uri in pantaloni scurti, insa ceea ce avea Ionut Stroe pe el pareau a fi mai degraba niste 'budigai'.

"Ma ridic si eu. Sunt in sort negru, dar eu sunt in sort, nu chiloti. Cum stau de obicei cand fac live-uri.

Problema domnului ministru nu e faptul ca i s-a intamplat. Problema e reactia penibila de dupa ca a tinut sa se justifice. A scos budigaii de pe el si si-a pus sortul. Daca esti un tip asumat, stai tata cu budigaii pe tine", a declarat Victor Ciutacu, la PRO X.