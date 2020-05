"Sportivii intra de astazi in izolare totala!" Anuntul facut de ministrul Ionut Stroe! Pasii de urmat pentru a reveni la antrenamente

Ministrul Tineretului si Sportului a sustinut astazi o conferinta de presa in care a dezvaluit care sunt protocoalele pe care cluburile trebuie sa le respecte pentru a relua antrenamentele.

"Dupa 15 mai, activitatea sportiva va incepe gradual, asa cum a anuntat presedintele Klaus Iohannis.

Propunerea noastra contine o serie de masuri generale, foarte usor de inteles. Este vorba de distantarea sociala si despre norme de igiena. Sportivii vor sta intr-un regim inchis si-si vor desfasura activitatea controlat. Cluburile trebuie sa dispuna de o baza proprie, cu spatii de cazare, bucatarie, spatii medicale, terenul de antrenament, sali de forta sau alte utilitati.

Personalul administrativ si de suport va fi organizat in doua echipe care lucreaza in ture de minim 14 zile consecutive. La intrarea in tura va fi supus testarii RT PCR pentru COVID 19 si examinarii medicale. Doar persoanele care au rezultatul testului negativ si nu prezinta semne si simptome specifice definitiei de caz, urmeaza sa fie admise sa intre in tura", scrie in Ordinul emis de Ministrul Tineretului si Sportului.

Etapele de reluarea a antrenamentelor

De asemenea, echipele sunt obligate sa urmeze 4 etape pentru a putea relua antrenamentele.

"Faza 1: Pregatirea preliminara pentru pregatirile de antrenament;

Faza 2: Sesiuni de antrenament individual;

Faza 3: Sesiuni de antrenament de grup;

Faza 4: Sesiuni de antrenament colectiv.

Jucatorii vor fi obligati sa stea in izolare 14 zile incepand de astazi. La iesire vor trebui testati pentru COVID-19, iar cei testati negativ vor fi admisi in bazele de cantonament desemnate.

In functie de nivelul de risc, personalul se imparte in 3 categorii:

a. Persoane care necesita masuri de protectie crescuta: jucatorii, antrenorii, medcii si terapeutii

b. Persoane care necesita masuri de protectie medie: personalul administrativ si de suport, personalul din bucatarii, personal de curatene, magazioner, etc.

c. Persoane care necesita masuri reduse de protectie: personalul de securitate si paza ( nu va avea acces in baza de antrenament si necesita echipament de protectie individual, monitorizare si triaj zilnic)", apare in Ordin.