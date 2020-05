"Daca esti un tip asumat stai cu budigaii pe tine!" Reactie incredibila a unui jurnalist dupa ce ministrul Stroe a aparut in pantaloni scurti la TV: "Trebuie sa ne lamureasca Dana Budeanu!"

Clipul cu ministru Stroe in chiloti a facut inconjurul internetului.

Ieri, in exclusivitate la Ora exacta in Sport, Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe a intrat in legatura directa prin skype pentru a dezbate subiectele momentului in sport. La un moment i-a cazut telefonul sau laptopul, iar ministrul a fost surprins in chiloti. Clipul a devenit imediat viral, iar la doar cateva minute dupa acest episod, Ionut Stroe a reactionat si a pus o fotografie pe retelele de socializare in care a vrut sa arata ca era in pantaloni scurti, ci nu in chiloti.

Jurnalistul Victor Ciutacu, a avut o reactie interesanta dupa ce a vazut filmuletul cu Stroe si spune ca reactia pe care a avut-o dupa cele intamplate la emisiune, a fost penibila.

"Sunt in sort negru, sunt in sort, nu in chiloti. Problema domnului ministru nu e faptul ca i s-a intamplat. Problema e reactia penibila de dupa ca a tinut sa se justifice. A scos budigaii de pe el si si-a pus sortul. Daca esti un tip asumat, stai tata cu budigaii pe tine. Domnul Stroe nu a reusit sa se faca remarcat cand era purtator de cuvant al partidului de opozitie, a reusit acum in chiloti. Cred ca numai Dana Budeanu ne poate lamuri despre problema asta.

Domnul Ministru Stroe imi face impresia ca e la intersectia dintre femeie si barbat.Nu stiu daca nu a fost ceva pemeditat pentru a creste in notorietate", a declarat Victor Ciutacu, la PRO X.