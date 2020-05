"Ministru cu cuc!" Reactia lui Mircea Badea dupa ce Ionut Stroe a aparut in chiloti la TV! Ce mesaj a transmis

Mircea Badea s-a amuzat pe seama lui Ionut Stroe.

Ionut Stroe a vorbit astazi in exclusivitate la Ora exacta in sport despre subiectele sportive ale momentului. In timp ce vorbea a facut o miscare brusca si a atins camera, iar pentru o fractiune de secunda toti telespectatorii l-au vazut pe Ministrul Tineretului si Sportului in chiloti.

Jurnalistul Mircea Badea a tinut sa se amuze pe seama acestui fapt si a transmis un mesaj prin intermediul retelelor de socializare

"Ministru cu cuc", a fost reactia lui Mircea Badea pe retelele de socializare.