După șapte transferuri realizate până acum, formația din Gruia pregătește noi mutări importante pentru compartimentul ofensiv.

CFR Cluj mai transferă doi atacanți! Anunțul lui Ioan Varga: „Pe bani”

Patronul Ioan Varga a anunțat că lotul nu este încă definitivat și a dezvăluit că CFR va transfera cel puțin doi atacanți.

„Mai vin cel puțin doi atacanți. Atacanți pe bani. Eu cred că în următoarele zile vor fi toți în angrenajul echipei. Mai sunt câteva zile de cantonament și vor avea timp să se adapteze. Să înceapă munca toată lumea, să luptăm pentru calificare. La mijloc avem jucători, nu este problemă. Nici în apărare nu mai avem nevoie. Suntem full. Doar atacanții să mai vină, doi sau trei și gata”, a declarat Ioan Varga pentru Digi Sport.

Marian Huja, Yuval Sade, Andre Moreira, Renato Pantalon, Igor Savic, Amin Ziblim și Francisco Barrios se numără printre fotbaliștii aduși în această vară, în timp ce de la echipă au plecat, printre alții, Tidiane Keita, Mohammed Kamara, Alibek Aliev, Mihai Popa și Ciprian Deac, acesta din urmă retrăgându-se din activitate și devenind vicepreședinte al clubului.

Neluțu Varga confirmă: Anderson Ceara nu vine la CFR

Fotbalistul de 27 de ani, dorit și de FCSB în această vară, a efectuat investigații amănunțite la Cluj, însă rezultatele nu i-au convins pe oficialii ardelenilor.

„Ieri nu eram clar decis asupra a ceea ce voi face cu el. După ce a făcut RMN-ul, ne-am decis să ne vedem de treabă. Nu vreau să discut despre situația jucătorului, ca să nu-i stric imaginea. Dar nu ne prezintă garanție și nu are rost să dai sute de mii pe ceva care se poate rupe oricând. Nu pot să risc. Deja le-am transmis celor de la Csikszereda ce decizie am luat. Am preferat să stau și să găsesc pe altcineva”, a declarat Ioan Varga pentru Digi Sport.

Anderson Ceara a fost foarte aproape și de FCSB, însă transferul a căzut după vizita medicală efectuată la București.

Medicii campioanei au descoperit că brazilianul fusese operat la ambii genunchi, iar mutarea a fost anulată.

Potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, cota de piață a noului fotbalist al roș-albaștrilor este de 750.000 de euro. În sezonul 2025-2026, el a strâns 40 de meciuri, timp în care a marcat de șapte ori și a livrat opt pase decisive.