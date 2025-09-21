Florin Marin va fi înmormântat duminică, iar mai multe personalități din fotbalul românesc l-au condus pe ultimul drum.

Fost fotbalist la Steaua și antrenor emblematic pentru numeroase echipe din prima ligă, Florin Marin a încetat din viață la vârsta de 72 de ani, după ce a pierdut lupta cu o boală nemiloasă.

Mihai Stoichiță și MM Stoica au fost prezenți la înmormântare



La înmormântarea fostului antrenor au fost prezenți Mihai Stoichiță, MM Stoica, Mihai Iosif, Cosmin Moți și Ovidiu Burcă, iar Cristi Borcea a trimis o coroană din partea sa.

Slujba de înmormântare va avea loc la Biserica Romano-Catolică "Sf. Fecioară Maria, Regină”, de pe strada Românicu Sărat nr. 3-5.

