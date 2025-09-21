GALERIE FOTO Înmormântarea lui Florin Marin. Mihai Stoichiță și MM Stoica, prezenți la biserică! Gestul făcut de Borcea

Înmormântarea lui Florin Marin. Mihai Stoichiță și MM Stoica, prezenți la biserică! Gestul făcut de Borcea
Florin Marin s-a stins din viață, joi, 18 septembrie, la vârsta de 72 de ani.

Florin Marin va fi înmormântat duminică, iar mai multe personalități din fotbalul românesc l-au condus pe ultimul drum.

Fost fotbalist la Steaua și antrenor emblematic pentru numeroase echipe din prima ligă, Florin Marin a încetat din viață la vârsta de 72 de ani, după ce a pierdut lupta cu o boală nemiloasă.

Mihai Stoichiță și MM Stoica au fost prezenți la înmormântare

La înmormântarea fostului antrenor au fost prezenți Mihai Stoichiță, MM Stoica, Mihai Iosif, Cosmin Moți și Ovidiu Burcă, iar Cristi Borcea a trimis o coroană din partea sa.

Slujba de înmormântare va avea loc la Biserica Romano-Catolică "Sf. Fecioară Maria, Regină”, de pe strada Românicu Sărat nr. 3-5.

Cunoscut drept un ”munte de om”, Florin Marin a ajuns să cântărească 40 de kilograme la o înălțime de 1,87 de metri. Fostul antrenor suferea de o formă avansată de demență și în ultimele două săptămâni fusese internat în stare critică la terapie intensivă.

Ca jucător, Florin Marin a evoluat pentru cluburi precum Rapid, Steaua, FC Argeș, Gloria Buzău și Inter Sibiu. 

Adevărata sa chemare a fost însă antrenoratul, o carieră pe care a îmbrățișat-o timp de peste 30 de ani. A stat pe banca tehnică la echipe ca Farul, Ceahlăul, FC Național, Dinamo, Rapid, Astra, Petrolul și CS Mioveni.

