Fost fotbalist la Steaua și antrenor emblematic pentru numeroase echipe din prima ligă, Florin Marin a încetat din viață la vârsta de 72 de ani, după ce a pierdut lupta cu o boală nemiloasă.



Cunoscut drept un ”munte de om”, Florin Marin a ajuns să cântărească 40 de kilograme la o înălțime de 1,87 de metri. Fostul antrenor suferea de o formă avansată de demență și în ultimele două săptămâni fusese internat în stare critică la terapie intensivă.



FRF, mesaj profund după ce Florin Marin s-a stins din viață: ”Transmitem cele mai sincere condoleanțe”



Federația Română de Fotbal (FRF) a scris un mesaj profund după ce Florin Marin a trecut în neființă



”Federația Română de Fotbal a aflat cu profundă tristețe de trecerea în neființă a lui Florin Marin, la vârsta de 72 de ani, fost jucător, antrenor și om dedicat fotbalului românesc.

Florin Marin s-a stins în această seară după ce în ultimele două săptămâni fusese internat în stare critică la Secția de Terapie Intensivă.



Născut la data de 19 mai 1953 în București, a jucat ca fundaș central, evoluând pentru echipe precum Rapid București, Steaua București, FC Argeș, Gloria Buzău și Inter Sibiu. În primul eșalon a acumulat peste 280 de meciuri în campionat, fiind de asemenea component al echipei naționalei U21.



Ca antrenor, a condus numeroase cluburi din Liga 1 și Liga 2, a fost antrenor principal la Echipa Națională Under 21 și antrenor secund la prima reprezentativă.



Federația Română de Fotbal transmite cele mai sincere condoleanțe familiei, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut pe Florin Marin. Pierderea sa este una uriașă pentru comunitatea fotbalistică din țara noastră.



Dumnezeu să-l odihnească!”, se arată în comunicatul emis de FRF.



Ca jucător, Florin Marin a evoluat pentru cluburi precum Rapid, Steaua, FC Argeș, Gloria Buzău și Inter Sibiu.



Adevărata sa chemare a fost însă antrenoratul, o carieră pe care a îmbrățișat-o timp de peste 30 de ani. A stat pe banca tehnică la echipe ca Farul, Ceahlăul, FC Național, Dinamo, Rapid, Astra, Petrolul și CS Mioveni.

Sursă Foto: Agerpres

