Gigi Nețoiu, cel care a colaborat pentru o scurtă perioadă cu Florin Marin la FC Voluntari în sezonul trecut, a reacționat după moartea fostului fotbalist și antrenor.

Gigi Nețoiu: ”Am vrut să-l duc să se opereze, dar pur și simplu nu a vrut!”

Nețoiu l-a adus la echipa ilfoveană pe Florin Marin în noiembrie 2024 în funcția de consilier tehnic, iar, după înlăturarea de pe banca tehnică a lui Ovidiu Burcă, Nețoiu a decis ca Florin Marin să preia echipa.

Totuși, din cauza problemelor de sănătate, Florin Marin a renunțat rapid la echipă. Gigi Nețoiu a dezvăluit că a încercat să îl ajute pe Florin Marin, însă acesta din urmă a refuzat.

”Plâng de când am auzit, chiar nu îmi vine să cred că s-a întâmplat așa repede, mai ales că este omul cu care eu am muncit cel mai mult în fotbalul românesc, ani de zile a fost alături de mine la echipele pe care le-am condus, în special la Craiova.

Anul trecut în noiembrie l-am adus la Voluntari, a stat și pe bancă. Apoi s-a retras, a făcut pasul în spate. În primăvară am vrut să-l duc să se opereze pentru problemele de oase pe care le avea, dar pur și simplu nu a vrut.

Nu a vrut să mai trăiască, asta este părerea mea, pentru că am vrut să-l ajut și să facem tot ce trebuie, dar s-a opus de fiecare dată. Florin nu a vrut să mai trăiască. Îmi pare foarte rău, condoleanțe familiei și tuturor apropiaților”, a transmis Gigi Nețoiu, conform Fanatik.

Ca jucător, Florin Marin a evoluat pentru cluburi precum Rapid, Steaua, FC Argeș, Gloria Buzău și Inter Sibiu.

Adevărata sa chemare a fost însă antrenoratul, o carieră pe care a îmbrățișat-o timp de peste 30 de ani. A stat pe banca tehnică la echipe ca Farul, Ceahlăul, FC Național, Dinamo, Rapid, Astra, Petrolul și CS Mioveni.

