Dinamo nu l-a uitat pe tehnicianul care a condus echipa în sezoanele 2002-2003 și 2005-2006. Printr-o postare pe rețelele de socializare, clubul și-a exprimat regretul pentru pierderea suferită de fotbalul românesc.



"Odihnă veșnică, Florin Marin! Astăzi, la vârsta de 72 de ani, s-a stins din viață fostul fotbalist și antrenor român Florin Marin. De-a lungul carierei sale, acesta a condus și clubul nostru, în două rânduri: în prima parte a sezonului 2002–2003 și în a doua parte a sezonului 2005–2006. Clubul Dinamo transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate și tuturor celor apropiați. Dumnezeu să îl odihnească în pace!", a transmis Dinamo prin intermediul paginii de Facebook.

Și FCSB a ținut să-l omagieze pe Florin Marin: ”#Tragedie #Marin Astăzi a plecat dintre noi, la vârsta de 72 de ani, fostul mare fotbalist și antrenor Florin Marin. Clubul nostru transmite condoleanțe familiei îndurerate. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”,a scris FCSB pe aceeași rețea de socializare.



O carieră impresionantă, legată de marile rivale

Florin Marin, cunoscut în lumea fotbalului drept "Flocea", a avut o carieră de jucător impresionantă, mare parte din ea petrecută la rivala Steaua București. Ca fundaș central, a adunat 174 de meciuri pentru roș-albaștri între 1976 și 1984, dintr-un total de 324 de partide pe prima scenă. În Ghencea a câștigat un titlu de campion și o Cupă a României.



Născut pe 19 mai 1953, în București, a mai evoluat pentru cluburi precum Rapid, FC Argeș, Gloria Buzău și Inter Sibiu, având și cinci selecții la echipa națională de seniori.



Ca antrenor, a avut un parcurs vast, pregătind numeroase echipe din primele două eșaloane, dar a activat și la nivelul loturilor naționale, ca antrenor principal la U21 și secund la prima reprezentativă.

