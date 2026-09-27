Suedezii au deschis scorul prin Alexander Isak în minutul 20, însă Dennis Man a reușit să restabilească egalitatea după nouă minute. Scorul final a fost stabilit pe finalul primei reprize, când Gyokeres l-a învins pe Ionuț Radu. În repriza secundă, suedezii au avut și un gol anulat, al lui Stroud, după un henț comis de Alexander Isak.

Scos vinovat pentru golul marcat de Isak, pe care l-a scăpat din marcaj, Virgil Ghiță este apărat de Răzvan Raț (41 de ani), care vede partea bună după meciul disputat de ”tricolori” la Stockholm.

Răzvan Raț îl apără pe Virgil Ghiță după Suedia - România 2-1

Titular incontestabil la Hannover, în Zweite Bundesliga, Ghiță a fost integralist în partida cu Suedia și este de așteptat să fie o piesă importantă în naționala lui Gică Hagi și pentru următoarele partide.

„N-aș vrea să dau în Virgil Ghiță, dacă nu greșește nimeni, se termină 0-0. Și atunci trebuie să greșească cineva, la golul lui Isak e o greșeală de poziționare și de aprecierea fazei. Apoi s-au întâmplat și altele, dar nu vreau să-l scoatem vinovat pe Ghiță. Nu joacă doar Ghiță.

Meciul cu Suedia ne dă oarecum speranțe că jucăm ceva, că putem fi o echipă competitivă”, a spus Răzvan Raț, la ”VOYO SPORT LIVE”.

Experții de la Football Meets Data au făcut toate calculele după rezultatele partidelor de vineri. În urma eșecului de la Solna, România mai are doar 10,2% șanse să încheie pe prima treaptă a ierarhiei, pe când Suedia a devenit favorită.

Specialiștii anticipează că naționala pregătită de Gică Hagi va acumula 6,6 puncte. Pentru locul 2 în grupă, România are un procent de 22,8%, pe când poziția a 3-a, respectiv a 4-a, sunt văzute cu 27% și 39,9%.

Programul României din UEFA Nations League