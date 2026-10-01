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Cătălin Chirilă pentru noi este Ivan Patzaichin 2! Povestea sportivului din Tulcea, al doilea lipovean campion mondial la kaiac-canoe

Cătălin Chirilă pentru noi este Ivan Patzaichin 2! Povestea sportivului din Tulcea, al doilea lipovean campion mondial la kaiac-canoe

Cătălin Chirilă, două finale și o medalie astăzi, la Campionatele Mondiale de canoe din Uzbekistan!

Cătălin Chirilă este unul dintre cei mai valoroși sportivi din istoria modernă a României, fiind considerat succesorul legendarului Ivan Patzaichin în proba de canoe simplu pe distanța de 1.000 de metri. S-a născut la 11 mai 1998, în Tulcea, a copilărit în comuna Sarichioi, iar în acest moment este legitimat la Clubul Sportiv al Armatei Steaua București.

Cătălin Chirilă, campionul mondial care nu a uitat de unde a plecat: ”Bunica m-a dus la biserică”

Dublu campion mondial și multiplu medaliat la Campionatele Europene, sportivul din Tulcea a participat la două ediții ale Jocurilor Olimpice. Chirilă a făcut și o incursiune în timp, în copilărie, în cadrul emisiunii de 60 de minute, unde anumite amintiri legate de bunica sa îi aduc o stare melancolică, dar, în același timp, îl fac să zâmbească.

Bunica l-a dus de mic la biserică, iar credința i-a fost insuflată astfel lui Cătălin Chirilă. A cântat în corul bisericii, iar rareori, când mai ajunge în comuna Sarichioi, locul copilăriei sale, încă o mai face.

Cătălin Chirilă, multiplu campion mondial și european la canoe: ”Biserica, un loc special pentru mine”

Credința are un loc aparte în sufletul lui Cătălin Chirilă atunci când îi revin pe retină momente din copilărie, iar tradițiile lipovenilor au fost remarcate, de asemenea, de campionul mondial la Poveștile Sport.ro.

”Îmi place să vorbesc despre bunica mea, iar asocierea pe care o pot face despre ea are legătură cu biserica. Datorită ei mergeam la biserică, nu era ușor pentru un copil ca, în loc să fie la joacă, să meargă la biserică. Îmi place să cred că datorită bunicii am o legătură cu biserica. Părintele din sat mi-a devenit ca un tată.

(N.r. - Mai cânți în corul biserici?) Când ajung acolo… trebuie să recunosc că prezența mea în Sarichioi e destul de rară. Dar, biserica e un loc al meu!

(N.r. - Poți să ne faci un tablou al satului?) Tabloul unei zile de sâmbătă, când se făcea Baia Lipovenească. Se făcea focul în tot satul, oamenii se pregăteau pentru a merge la biserică. Acel miros… asta îmi aduce aminte de Sarichioi. Mirosea a frunze arse, era un miros gospodăresc, oamenii sunt gospodari și le recomand tuturor să meargă acolo.

În fața porții mele e plin de flori, dar aceasta e caracteristica lipovinenilor”, a rememorat episoadele din copilărie Cătălin Chirilă, la Poveștile Sport.ro.