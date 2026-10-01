Dinamo Bucureşti s-a calificat fără probleme în grupele competiţiei de baschet masculin FIBA Europe Cup, după ce a învins echipa kosovară KB Peja, cu scorul de 105-83 (25-12, 28-31, 28-19, 24-21), miercuri seara, în Sala Dinamo, în manşa secundă a turului preliminar.

Dinamo Bucureşti s-a calificat fără probleme în grupele competiţiei de baschet masculin FIBA Europe Cup

Dinamo îşi asigurase prezenţa în grupe încă din prima manşă, adjudecată la o diferenţă clară în Kosovo, cu 96-58.

În Şoseaua Ştefan cel Mare, Dinamo a controlat jocul de la un capăt la altul, câştigând confortabil.

De la Dinamo s-au remarcat Robin Mandisodza, cu 12 puncte, Jonathan Stark, cu 11 p, 8 pase decisive, Rostislav Noviţki, cu 13 p, 3 recuperări, Anthony Roberts, cu 13 p, 3 rec, Ousmane Drame, 10 p, 7 rec, Derrick Marks, cu 12 p, 3 rec, 3 pd, DJ Burns, 10 p, 3 rec.

Xavier Johnson, cu 15 p, 8 rec, Trevor Moore, cu 15 p, Jetmir Zekjiri, cu 11 p, şi Robert Smith, cu 12 p, 8 pd, s-au evidenţiat de la vizitatori.

CS Dinamo va juca în Grupa B, alături de Patrioti Levice (Slovacia), BC Oostende (Belgia), NHSZ-Szolnoki Olajbanyasz (Ungaria), FIATC Girona (Spania), Zastal Zielona Gora (Polonia).

Alte două echipe româneşti vor juca în grupele FIBA Europe Cup, CSM CSU Raiffeisen Oradea, în Grupa H, alături de Fribourg Olympic Basket (Elveţia), VEF Riga (Letonia), Mykonos BC (Grecia), Lokomotiv Plovdiv (Bulgaria) şi Neftci Baku SC (Azerbaidjan), şi SCM Universitatea Craiova, în Grupa C, alături de Sporting Lisabona (Portugalia), BC Rilski Sportist (Bulgaria), Kolossos H Hotels (Grecia), Esenler Erokspor (Turcia) şi Gence BC (Azerbaidjan).

Agerpres