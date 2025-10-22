Jurnaliștii de la BolognaToday au publicat un material amplu în care le explică fanilor "rossoblu" cine este campioana României, insistând asupra faptului că FCSB este "noua Steaua București", deținătoarea palmaresului istoric, inclusiv a Cupei Campionilor Europeni din 1986 (n.r. - instanța a decis altceva - detalii AICI).



Italienii explică faptul că FCSB este rezultatul rupturii de acum un deceniu, în urma unei dispute legale cu Ministerul Apărării pe tema numelui "Steaua". Aceștia subliniază că, în urma bătăliei legale (2014-2017), "palmaresul de tot respectul" aparține acum "în totalitate noii FCSB" (n.r. - vezi aici decizia instanței pe marginea acestui subiect).



De ce stă goală arena de 55.000



Jurnaliștii din Peninsulă au remarcat însă și situația tensionată a fanilor. Aceștia notează că cei mai înfocați suporteri, ultrașii, s-au opus acestei "revoluții" și "s-au retras în semn de protest", refuzând să mai susțină echipa.



"Un tablou deloc simplu, care se reflectă negativ asupra prezenței pe stadionul de acasă, cu afluențe mult sub capacitatea maximă de 55.000 de spectatori", au punctat cei de la BolognaToday.



Campioana, la pământ în Superliga



În ciuda faptului că a câștigat titlul în ultimele două sezoane, italienii au observat că FCSB "se chinuie serios" în actuala ediție de campionat. Echipa lui Elias Charalambous este pe locul 12 în Superligă, la 15 puncte distanță de liderii Botoșani și Rapid București.



Nici parcursul european nu este convingător, FCSB având 3 puncte după două meciuri: victoria la limită, 1-0 cu Eagles în Olanda, și eșecul de acasă, 0-2 cu Young Boys.



Analiza italienilor atinge și zona istorică, amintindu-l pe Gheorghe Hagi, "Maradona din Carpați", ca simbol al Stelei în perioada 1986-1990. Aceștia au amintit și de prezența în lotul FCSB a lui Denis Alibec, un fost jucător al Bolognei. Atacantul a evoluat pentru "rossoblu" în sezonul 2013-2014, strângând însă "doar trei prezențe".

