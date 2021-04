BREAKING NEWS! Becali poate sa dea o lovitura importanta pe piata transferurilor! Este in negocieri avansate cu unul dintre preferatii lui Radoi de la nationala

Gigi Becali se gandeste deja la campania de transferuri din vara.

Finantatorul FCSB-ului doreste sa intareasca echipa in vederea unui parcurs european cat mai lung si a pus ochii pe un fotbalist care a fost convocat constant de Mirel Radoi la nationala Romaniei.

Potrivit Fanatik, Alexandru Cretu se afla in negocieri destul de avansate cu echipa ros-albastra pentru a semna in vara atunci cand ii expira contractul cu Maribor. S-a mai vorbit si in urma cu cateva luni despre interesul FCSB-ului, dar si al campioanei CFR pentru fotbalistul care poate jcua atat mijlocas defensiv, cat si fundas central.

De altfel, daca ar ajunge in cele din urma la FCSB, Cretu ar urma sa joace pe postul de fundas central, pe care a jucat in cea mai mare perioada pe cand era la Poli Iasi.

Conform sursei citate, fotbalistul i-ar fi transmis deja lui Becali ca nu are nicio problema in a juca pe pozitia de fundas central. "Va indragostiti de mine daca vedeti cum joc stoper", ar fi fost cuvintele spuse de Cretu finantatorului de la FCSB.

Alexandru Cretu este unul dintre fotbalistii preferati ai lui Mirel Radoi, care l-a convocat constant la echipa nationala. El a impresionat in meciul castigat de Romania in Austria in editia trecuta de Nations League.