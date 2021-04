Analiza echipelor cu care Romania se bate la Jocurile Olimpice! Tot ce trebuie sa stii despre adversarele lui Radoi de la Tokyo

Analiza adversarelor Romaniei la Olimpiada de la Tokyo din aceasta vara.

Nationala de fotbal a Romaniei si-a aflat adversarele pentru Olimpiada de la Tokyo din aceasta vara. Selectionata condusa de Mirel Radoi a nimerit in grupa cu Noua Zeelanda, Coreea de Sud si Honduras, scapand astfel de nume grele precum Brazilia sau Argentina. "Tricolorii" ar trebui sa mearga la Tokyo cu prima sansa de calificare, singura echipa care i-ar putea pune probleme Romaniei ar fi Coreea de Sud.

Performante

Romania este a treia cea mai "experimentata" echipa din aceasta grupa, avand doar trei prezente pana acum la Olimpiada de Vara. Selectionata cu cele mai multe prezente la Olimpiada este Coreea de Sud, care s-a calificat de sapte ori pana acum. Honduras are patru prezente, iar Noua Zeelanda cele mai putine, mai exact doua.

Echipa de fotbal cu cea mai buna performanta din aceasta grupa este Coreea de Sud, care a reusit sa obtina medalia de bronz la Olimpiada de la Londra din 2012. De asemenea, Honduras a reusit sa termine pe locul 4 la Olimpiada de la Rio din 2016, fiind invinsa in finala mica de catre Nigeria. Romania a terminat pe locul 5 la Olimpiada de la Tokyo din 1964, fiind si ultima prezenta selectionatei "tricolore" pe scena olimpica. Noua Zeelanda este singura adversara a Romaniei care nu a castigat niciodata un meci la Olimpiada si in consecinta nu a trecut vreodata de grupe.

Lot

Coreea de Sud

Cel mai bun jucator in limita de varsta: Bum-keun Song (Portar- Jeonbuk Hyundai - cotat la 800.000 de euro – 23 de ani)

Cel mai bun jucator in afara limitei de varsta: Heung-min Son (Extrema stanga – Tottenham Hotspur – cotat la 85.000.000 de euro – 28 de ani)

Coreeni si-au anuntat lotul selectionatei sub-23 pentru un cantonament efectuat la Gyeongju, iar din acesta fac parte doar jucatori din campionatul intern. Totusi, in lotul final poate intra si Heung-Min Son, asta depinzand in mare parte de situatia sa de la club. Daca Tottenham Hotspur merge intr-o competitie europeana, calificarile s-ar putea suprapune cu turneul olimpic, iar clubul ii poate opri convocarea coreeanului la lot. Un alt jucator cunosct isi poate face aparitia impotriva Romaniei, si anume Kang-in Lee, un mijlocas de 20 de ani care s-a remarcat la Valencia in acest sezon, adunand 20 de meciuri in La Liga.

Noua Zeelanda

Cel mai bun jucator in limita de varsta: Sarpreet Singh (Mijlocas ofensiv – Bayern Munchen II – cotat la 1.000.000 de euro – 22 de ani)

Cel mai bun jucator in afara limitei de varsta: Chris Wood (Atacant – Burnley – cotat la 8.000.000 de euro – 29 de ani)

Noua Zeelanda nu are un lot de speriat, majoritatea jucatorilor activeaza in campionatul intern sau in Statele Unite. Totusi, neozeelandezii se pot baza pe doi jucatori din afara limitei de varsta cu renume in Premier League, Winston Reid si Chris Wood. Selectionata condusa de Danny Hay il are in lotul largit si pe Sarpreet Singh, un tanar promitator, adus de Bayern in 2019 pe 650.000 de euro.

Honduras

Cel mai bun jucator in limita de varsta: Douglas Martinez (Atacant – Real Salt Lake – cotat la 600.000 euro – 23 de ani)

Cel mai bun jucator in afara limitei de varsta: Alberth Elis (Extrema dreapta – Boavista – cotat la 3.500.000 de euro – 25 de ani)

Honduras are o tactica foarte organizata si poate fi revelatia grupei. Hondurienii au obtinut medalia de bronz la editia precedenta si au fost la cateva secunda e o victorie istorica impotriva Argentinei, o nationala care ii avea in lot atunci pe Lautaro Martinez sau Angel Correa.

Campania de calificare

Romania si Coreea de Sud sunt singurele selectionate care nu s-au calificat in urma unui turneu special organizat pentru accederea la Olimpiada de la Tokyo. "Tricolorii" s-au calificat pentru ca au ajuns in semifinalele Campionatului European de tineret din 2019, iar coreeni s-au calificat de asemenea datorita castigarii Campionatului Asiatic de tineret din 2020. Noua Zeelanda a castigat turneul preolimpic de calificare din 2019, invingand in finala pe Insulele Solomon cu scorul de 5-0. Honduras a ajuns pana in finala turneului preolimpic din America de Nord unde a pierdut la penalty-uri cu Mexic, dar si-au asigurat participarea la Olimpiada, datorita prezentei in finala competitiei.

Programul Romaniei la Tokyo

22 iulie: Noua Zeelanda - Coreea de Sud

Honduras - Romania

25 iulie: Noua Zeelanda - Honduras

Romania - Coreea de Sud

28 iulie: Romania - Noua Zeelanda

Coreea de Sud - Honduras

Lotul largit al Romaniei la Tokyo

PORTARI: Ionut Radu (Inter/Italia), Andrei Vlad (FCSB), Marian Aioani (Chindia Targoviste), Catalin Cabuz (FC Viitorul);

FUNDASI: Cristian Manea (CFR Cluj), Alexandru Pascanu (SD Ponferradina/Spania), Raul Oprut (FC Hermannstadt), Virgil Ghita (FC Viitorul), Stefan Vladoiu (Universitatea Craiova), Denis Ciobotariu (CFR Cluj), Radu Dragusin (Juventus/Italia), Silviu Balaure (Astra), Constantin Dima (Desna/Ucraina), Denis Harut (FCSB), Andrei Ratiu (Villarreal/Spania), Ricardo Grigore (Dinamo Bucuresti), Radu Boboc (FC Viitorul), Andrei Chindris (Botosani), Adrian Rus (Mol Vidi/Ungaria), Vladimir Screciu (Universitatea Craiova), Vlad Chiriches (Sassuolo/Italia), Ionut Nedelcearu (AEK Atena/Grecia), Mihai Velisar (Gaz Metan Medias), Florin Stefan (Sepsi OSK);

MIJLOCASI: Razvan Marin (Cagliari/Italia), Dragos Nedelcu (FCSB), Tudor Baluta (Dinamo Kiev/Ucraina), Marco Dulca (Chindia Targoviste), Alexandru Matan (Columbus Crew/SUA), Alexandru Chipciu (CFR Cluj), Valentin Costache (CFR Cluj), Nicolae Stanciu (Slavia Praga/Cehia), Alexandru Cicaldau (Universitatea Craiova), Vlad Dragomir (Virtus Entella/Italia), Ianis Hagi (Glasgow Rangers/Scotia), Ronaldo Deaconu (Gaz Metan Medias), Andrei Ciobanu (FC Viitorul), Florinel Coman (FCSB), Dennis Man (Parma/Italia), Razvan Oaida (FCSB), Olimpiu Morutan (FCSB), Marius Marin (AC Pisa/Italia), Valentin Mihaila (Parma/Italia), Darius Olaru (FCSB), George Cimpanu (Universitatea Craiova), Razvan Andronic (Academica Clinceni), George Merloi (Astra Giurgiu), Cristian Ganea (Aris Salonic/Grecia), Octavian Popescu (FCSB), Ovidiu Perianu (FCSB), Nicusor Bancu (Universitatea Craiova), Mihai Dobre (Dijon/Franta);

ATACANTI: George Puscas (Reading/Anglia), Constantin Budescu (FC Damac/Arabia Saudita), George Ganea (FC Viitorul), Robert Moldoveanu (Dinamo Bucuresti), Andrei Ivan (Universitatea Craiova), Denis Alibec (Kayserispor/Turcia), Denis Dragus (Crotone/Italia), Adrian Petre (UTA Arad), Louis Munteanu (ACF Fiorentina/Italia)

Fotbalisti in afara limitei de varsta: Catalin Cabuz, Adrian Rus, Vlad Chiriches, Ionut Nedelcearu, Cristian Ganea, Nicusor Bancu, Florin Stefan, Razvan Marin, Silviu Balaure, Nicolae Stanciu, Alexandru Chipciu, Constantin Budescu, George Puscas, Denis Alibec.