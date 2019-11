In urma cu 2 ani jucau finala Cupei Ligii contra lui Dinamo, acum sunt aproape de Liga 4

ACS Poli Timisoara ocupa locul 15 in Seria 4 a Ligii a 3-a.

In sezonul 2014-2015, ACS Poli Timisoara castiga atat sezonul regulat, cat si play-off-ul in Seria II a Ligii a 2-a si promova in Liga 1. In noul sezon de Liga 1, desi se vorbea de calificarea in cupele europene, banatenii se clasau abia pe locul 11 la finalul sezonului regulat, apoi terminau play-out-ul pe pozitia a 7-a (locul 13 la general), dar ramaneau pe prima scena, dupa ce Rapid a intrat in faliment. De asemenea, banatenii ajungeau pana in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, fiind invinsi, dupa lovituri de departajare, de ASA Tg. Mures (6-7), dar si pana in aceeasi faza a competitiei in Cupa Ligii, unde pierdea la limita, 0-1, in fata FCSB, care a avea sa castige trofeul.

In sezonul 2016-2917, eforia salvarii s-a risipit repede, dupa ce banii alocati de Primaria Timisoara si CJ Timis au fost blocati de un control al Curtii de Conturi, iar salariile au fost intarziate mai multe luni. Situatia parea disperata, dupa ce ACS Poli termina sezonul regulat pe penultimul loc, cu doar 14 puncte acumulate, la 5 lungimi de Pandurii (obtinuse 7 victorii si 7 remize, dar clubul fusese penalizat cu 14 puncte - 8 pentru ca nu indeplinise baremul in precedentul sezon + 6 pentru probleme de licentiere). In play-out, sub conducerea lui Ionut Popa, echipa a reusit minunea si seria buna de rezultate a adus un loc 6 (12), apoi o salvare de la retrogradare, dupa ce o invingea la baraj pe rivala UTA, 2-1 si 3-1. In Cupa Romaniei, echipa ajungea pana in semifinale, unde pierdea la scor in dubla mansa, 1-4 si 0-3, duelul cu Astra Giurgiu, in timp ce in Cupa Ligii atingea finala, dar era invinsa de Dinamo, 0-2, pe Arena Nationala, poate si pentru ca a ales sa foloseasca o echipa din care au lipsit mai multi titulari.

Peste un an, sansa nu avea sa mai fie de partea timisorenilor, care au terminat sezonul regulat pe pozitia a 11-a, cu 27 de puncte acumulate, cu 8 mai mult decat Sepsi, dar, dupa injumatatire punctelor si o serie de rezultate de cosmar, pe fondul debandadei care cuprinsese clubul si lotul, s-a ajuns la retrogradare directa. Echipa timisoarea a avut si ghinion, pentru ca s-au acuzat greseli majore de arbitraj, in urma carora s-au pierdut puncte importante, dar si datorita faptului ca a terminat la egalitate cu FC Voluntari, fiecare cu 27 puncte, dar ilfovenii au mers la baraj gratie rezultatelor directe din play-out. Parcursul a fost mai slab si in Cupa Romaniei, unde au fost eliminati in faza „16”-imilor de ASU Poli, rivala din oras (0-1).

Dezordinea a continuat si in sezonul trecut, in Liga 2, in care clubul si-a pierdut o mare parte dintre jucatori si a terminat pe locul 18, retrogradabil, la 15 puncte de prima pozitie care asigura salvarea de la retrogradare, si a fost eliminat din Cupa Romaniei de UTA, 1-2, in faza a patra a competitiei. Echipa este acum in insolventa, a fost lasata din brate de primarul Nicolae Robu, joaca pe Stadionul „Electrica” si a ajuns sa ocupe un incredibil loc 15 in Seria 4 a Ligii a 3-a, existand sanse mari ca in 2020, daca nu se desfiinteaza, sa joace la nivel judetean, desi marca „Poli Timisoara” si palmaresul polist se gasesc in posesia sa.