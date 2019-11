I-au pus la PERETE! Scene SOCANTE la Ploiesti: bataie generala pe strazi! 92 de persoane retinute la meciul dintre Petrolul si Timisoara! VIDEO

Nebunie la Ploiesti inainte de Petrolul - ASU Poli Timisoara! S-a lasat cu aproape 100 de arestari!

Petrolul a primit astazi vizita celor de la Politehnica Timisoara, meci contand pentru etapa 15-a din Liga a 2-a.. Fanii celor de la Petrolul s-au luat la bataie cu suporterii lui Poli Timisoara, care au primit intariri de la Bucuresti. Si galeria Rapidului a fost implicata! Jandarmeria a anuntat ca in urma acestui conflict au fost retinute 92 de persoane!

"In data de 02.11.2019, dupa terminarea partidei de fotbal dintre echipele FC Petrolul Ploiesti si ASU Poli Timisoara, la defluirea suporterilor, in zona centrala a orasului Ploiesti, urmare a aglomeratiei traficului rutier, in coloana unde se aflau autocarul si autoturismele personale ale suporterilor Poli Timisoara si Rapid Bucuresti, a izbucnit un conflict spontan intre un grup de suporteri rapidisti, sustinatori ai echipei oaspete si suporteri ai echipei Petrolul. Conflictul a fost aplanat imediat, de patru echipaje de jandarmi si doua echipaje de politie aflate in zona fara a se inregistra victime si distrugeri de bunuri.

Masuri luate:

-62 de suoprteri ai echipei Poli Timisoara au fost condusi la sediul I.J.J Prahova pentru stabilirea identitatii

-22 suporteri ai echipei Petrolul Ploiesti au fost condusi la Sectia 4 de Politie Ploiesti

-7 suporteri ai echipei Rapid au fost condusi la Sectia 1 de Politie Ploiesti.

Dupa stabilirea participatiei suporterilor la acest conflict spontan, organele de politie si jandarmerie au aplicat urmatoarele sanctiuni:

-9 sanctiuni contraventionale la Lg 61/1991 republicata, in valoare de 1800 de lei si 1 avertisment scris la Lg 61/1991 republicat", se arata in comunicatul emis de Jandarmeria Prahova.

Meciul s-a terminat cu scorul de 1-0 in favoarea celor de la Petrolul, dupa golul marcat de Arnautu in minutul 26.