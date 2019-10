Liga 2 are stelele ei! El e jucatorul care a furat executiile lui Ronaldo! Ultima clasata a inscris un GOL SUPERB! VIDEO

Sportul Snagov are un inceput extrem de slab de sezon, insa fosta echipa a lui Vivi Rachita reuseste totusi sa iasa in evidenta! O ajuta executiile jucatorilor ei.

Ilfovenii s-au deplasat la Timisoara pentru ultima etapa din Liga 2, acolo unde au infruntat Ripensia. Pornind meciul ca outsideri, ilfovenii au deschis scorul in minutul 10 printr-o executie superba din foarfeca a fundasului George Apostol. Snagovul a condus pentru prima data in acest sezon si a fost salvata de la gol inainte de pauza, de interventiile spectaculoase ale portarului George Micle.

Ripensia a egalat in minutul 56 prin sutul lui Voinea din interiorul careului. Partida s-a dezechilibrat in minutul 65, atunci cand un jucator de la Snagov a vazut rosu direct dupa o interventie la mijlocul terenului. Ilfovenii au cazut atat fizic, cat si psihic dupa eliminare, astfel ca Ripensia a profitat si a mai inscris de doua ori prin Popovici si acelasi Voinea.

Snagovul cauta sa isi revina dupa inceptul slab, este ultima clasata, cu 26 de goluri incasate in 9 meciuri jucate si a obtinut un singur punct de la inceputul sezonului din remiza cu Petrolul de pe "Ilie Oana". Marcatorul golului, George Apostol, a vorbit despre situatia echipei si obiectivele acestui sezon.

"Echipa a fost facuta din mers, multi jucatori au venit pe parcurs, nu am efectuat un cantonament inainte de inceperea campionatului, iar acest lucru conteaza extrem de mult, atat din punct de vedere fizic, cat si al relatiilor de joc. Sper ca de la meci la meci sa ne imbunatatim jocul.

Este important sa incepem sa acumulam puncte, cat mai multe pana la iarna. Sper sa reusim sa ne salvam. Majoritatea baietilor ar trebui sa realizeze ca au o sansa mare si sa gandeasca situatia mai in perspectiva, nu sa se bucure de moment si ca joaca in Liga 2", a spus George Apostol pentru Gazeta Sporturilor.

George Apostol (27 de ani) a jucat la echipa a doua a lui Dinamo si pentru Concordia Chiajna in Liga 1. Fundasul central are 72 de meciuri jucate in Liga 2 si doua partide jucate in Liga 1 si a inscris 5 goluri pana in prezent.