Se anunta un nou stadion de CINCI STELE in Romania! "Tineti-va tare!" Tehnologia care va ridica arena de 15.000 de locuri intr-un timp record

Romania va beneficia de inca un stadion la standarde europene.

Primarul orasului Timisoara, Nicolae Robu, a anuntat ca a facut primii pasi pentru a construi un nou stadion de fotbal in oras.

Pe langa arena de 32.000 de locuri care va fi construita pe locul actualului 'Dan Paltinisanu', Nicolae Robu a anuntat ca se va mai construi un stadion de fotbal de 15.000 de locuri, incadrat la categoria UEFA 4. Noua arena va fi localizata pe Calea Buziasului.

Mai mult, stadionul va fi construit prin tehnologia 'lego', care permite ridicarea constructiei intr-un timp semnificativ mai redus.

"Tineti-va tare! Va spun ceva despre care nu am vorbit intentionat pana acum, nu pentru ca mi-a scapat. Avem contract semnat in urma unei licitatii pentru studiul de fezabilitate, pentru construire stadion pe structura metalica strada Calea Buziasului. E alt proiect decat cel care urmeaza sa fie stadion de rugby, dar despre care eu am spus ca va servi si alte sporturi, pentru ca stam foarte prost la capitolul stadioane", a anuntat Nicolae Robu, potrivit liga2.prosport.ro.

Stadionul va fi gata in 2021

Arena de 15.000 de locuri ar trebui sa fie gata pana in luna august din 2021 si se va ridica standardelor europene:

"Va fi o infrastructura moderna pentru transmisiile TV, vor fi locatii pentru care, dar si pozitii pentru luare de fotografii cu camere mobile.

Ne-a venit contractul semnat de castigator, mai trebuie mici formalitati. Ne intelegem cat de curand, e o chestiune de zile, poate maximum saptamana viitoare, se va da ordinul de incepere a lucrarilor. Sper sa fie finalizat pe parcursul anului 2021. O sa vedem dupa ce studiul de fezabilitate e gata, ce va spune proiectantul. Din informatiile pe care le am, constructia merge mult mai rapid decat cea clasica", a mai spus primarul Timisoarei.