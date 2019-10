Schimbarea lui Gabi Iancu in 150 de zile: de la retrogradat direct in Liga 2 si "jucator terminat", la golgheterul Ligii 1

Gabriel Iancu este lider in clasamentul golgheterilor din prima liga, dupa ce s-a maturizat, a slabit si s-a casatorit.

In turul sezonului trecut, Gabriel Iancu a jucat doar o partida (13 minute) pentru FC Voluntari, dupa ce a avut o problema medicala serioasa. In februarie 2019, el ajungea la Calarasi, unde avea sa evolueze in 13 partide, sa marcheze doua goluri si sa fie unul dintre oamenii de baza ai echipei. Insa, pe 2 iunie 2019, Dunarea Calarasi, cu Gabriel Iancu titular, pierdea in ultima etapa a play-off-ului Ligii 1, meciul decisiv cu FC Hermannstadt, scor 1-2, dupa un gol venit in minutul 90+6, si retrograda direct in Liga 2.

In aceasta vara, oficialii calarasenilor au decis sa renunte la toti jucatorii cu salarii mari, asa ca Iancu, Steliano Filip, Najib Ammari si Hamidou Keita ajungeau la pachet la Viitorul. Echipa dobrogeana, ramasa fara transferatii Ianis Hagi si Dragus si cu Eric renegat de Gica Hagi, l-a propulsat pe Iancu titular in centrul atacului, iar acesta nu a dezamagit, el evoluand in 12 partide (11 ca titular) si marcand 7 goluri. In acest moment, la aproape 5 luni dupa ce retrogradase in divizia secunda si fusese pus pe liber de Calarasi, Iancu este golgheterul la zi al Ligii 1, cu o reusita mai mult decat Sergiu Bus (Gaz Metan Medias) si Alexandru Paun (CFR Cluj). De asemenea, el este unul dintre cei mai in forma jucatori din Liga 1 si a intrat din nou in atentia selectionerului Cosmin Contra.

PERIOADA DE LA FCSB: TROFEE, PROBLEME EXTRASPORTIVE, PLECARE PE USA DIN DOS



Iancu a inceput fotbalul la juniorii lui FCSB, pentru care a evoluat intre 2007 si 2011. Dupa o perioada scurta petrecuta la Concordia Chiajna, al ajungea la Academia de Fotbal Gheorghe Hagi. Dupa doar cateva luni, la varsta de 17, el debuta in echipa de seniori a Viitorului, care evolua in Liga 2, ajutand echipa sa promoveze in premiera in prima divizie. Dupa un start bun de sezon, cu 6 goluri in 18 etape, atacantul era cumparat de FCSB pentru 600.000 de euro, iar Gigi Becali ii punea o clauza de reziliere de 25 de milioane de euro.

Intre 2013 si 2016, cu o scurta perioada in care a fost imprumutat in Turcia la Karabukspor, Iancu a imbracat tricoul „ros-albastrilor”. Desi aventura sa a inceput bine, iar in aceasta perioada a castigat 2 titluri de campion in Liga 1, 1 Cupa Romaniei, 1 Supercupa Romaniei si 1 Cupa Ligii, el jucand 54 de partide si marcand 8 goluri in toate competitiile, fotbalistul a intrat in dizgratia patronului, mai ales din cauza vietii extrasportive agitate, redate in amanunt de presa mondena. In septembrie 2013, el era exclus din lotului nationalei de tineret antrenat de Bogdan Stelea, iar Becali il amenda cu 100.000 de euro, pentru ca ar fi fugit din cantonamentul de la Chiajna cu o zi inaintea meciului cu Muntenegru, iar episodul venea la doar cateva luni dupa ce presa scria ca acesta ar mai fi plecat din cantonamentul reprezentativei U21 alaturi de un coleg de la FCSB, Nicusor Stanciu, pentru a cumpara bauturi alcoolice.

HAGI SPUNE CA ARE CALITATILE LUI RAUL, FOSTA VEDETA DE LA REAL MADRID

Ulterior, dupa ce contractul cu FCSB s-a incheiat, atacantul s-a intors pentru un sezon la Viitorul, unde a jucat 24 de meciuri si a reusit 5 goluri, printre care si cel decisiv pentru castigarea titlului de catre echipa lui Gica Hagi. Dupa un alt sezon cenusiu in Polonia, la Termalica Mieciecza, fotbalistul s-a intors in Romania, la Voluntari si Calarasi. Acum, s-a intors pentru a doua oara la Viitorul, unde Hagi are ganduri mari pentru el. ”Gabi Iancu este un jucator cu calitati extraordinare pe care il compar cu fostul fotbalist a celor de la Real Madrid, Raul Gonzalez. Cred ca cei de la FCSB ar fi trebuit sa aiba mai mare rabdare cu el, deoarece este pacat sa nu ajuti un astfel de jucator atunci cand el are mare nevoie de sustinerea ta. Nu am dubii de Gabi, e cel mai bun din Romania. A fost singurul jucator din academia mea pe care l-a vrut Ajax”, a spus acesta.

S-A MATURIZAT, DUPA MAI MULTE NEREUSITE SI DUPA CE S-A CASATORIT

Acum, Iancu spune ca este mult mai matur in gandire si mai relaxat decat inainte, iar de o luna s-a casatorit cu Ioana, o tanara din Pitesti cu care avusese o relatie de lunga durata si pe care o ceruse in casatorie, la inceputul anului, intr-un restaurant japonez din Bucuresti. „Sunt fericit, am o senzatie buna, nu vreau sa schimb ceva. Sa ma cred mai mult decat sunt sau sa ma cred prea bun. Mi-a mers bine pana acum asa si mi-am dat seama ca acum asta e calea. Inainte ma credeam zeu. Si acum imi place sa ma uit pe Youtube dupa ce dau un gol, dar dupa trei zile ma opresc si ma concentrez pe urmatorul meci. Inainte simteam ca mi se cuvine totul. Nu mi-am dat seama, in momentul ala, ca nu eram atat de matur. Am avut si perioada asta mai rebela, in care nu prea mai ascultam de cineva. Credeam că asa cum zic eu, asa este. Am si problema asta cu nervii, spuneam doua, trei prostii si o lasam asa.

Acum, daca spun o prostie, incerc sa-mi cer scuze imediat. Si nu mai zic atatea, incerc sa ma gandesc si eu putin. Altii sunt cu capul pe umeri de mai devreme si-si dau seama ce au de facut. Acum, stiu si eu. Dar daca nu esti asa cand esti mai mic sau nu te sfatuieste cineva sau, ma rog, nu-i lasi sa te sfatuiasca, ca pe mine avea cine sa ma sfatuiasca, dar nu-i lasam, credeam ca sunt mai smecher, mai bun. In acest sezon, primul obiectiv e sa intram in play-off. Si daca vom fi acolo, eu vreau sa castigam un trofeu anul asta. Chiar si doua, de ce nu? Acum, la cum am inceput, imi doresc sa mai marchez macar tot atatea goluri, dar in primul rand vreau sa joc cat mai multe meciuri complete, sa simt ca se bazeaza lumea pe mine, asta-mi da si mie incredere si ma simt mai puternic. La transfer nu ma gandesc, de-abia ce am venit. Sunt foarte linistit in momentul asta”, a spus Iancu intr-un interviu pentru Prosport.