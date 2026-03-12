Tehnicianul italian a ispășit sancțiunea de 30 de zile dictată de Comisia de Disciplină, apărută în urma conflictului de la precedentul meci direct disputat în Gruia. În cele șase etape de absență, echipa a fost condusă de staff-ul său. Într-un interviu oferit joi pentru Prima Sport, antrenorul a transmis că a lăsat în urmă tensiunile și este gata pentru confruntarea programată luni seara, pe Cluj Arena.

„E o coincidenţă incredibilă că revin tot la un meci cu CFR. A trecut problema cu ceea ce s-a întâmplat după acel derby din Gruia. Eu sunt liniştit, mă uit la jucătorii mei şi sper să facem un meci important. Eu şi Daniel ne-am trimis două mesaje de pace, de împăcare, de scuze. Au fost nişte mesaje importante. L-am avut ca elev la Rapid pe finalul carierei lui. Sigur, suntem doi antrenori, avem o rivalitate, el e la CFR, eu la ”U” Cluj. Ne vom vedea luni seara pe Cluj Arena şi să câştige cel mai bun. Îi voi întinde mâna, a trecut acel episod, gata, nu mai e nicio problemă”, a povestit antrenorul.

Obiective realiste pentru finalul sezonului

Deși echipa sa traversează o formă sportivă excelentă, tehnicianul păstrează un discurs echilibrat în privința luptei pentru titlu și țintește o clasare pe podium la finalul actualei stagiuni.

„Nu vreau să fiu arogant şi să spun că mă gândesc la titlu. Normal, în inima noastră fiecare dintre noi vrea să facă cât mai mult. Dar vreau să pun o limită, nu vreau să par arogant. Un obiectiv care se poate atinge e clasarea în primele 3 locuri. Repet, am făcut ceva de neconceput când am ajuns la ”U” Cluj. Obiectivul era să prindem un loc în play-off şi ne-am dus până pe podium. Acum trebuie să rămânem umili, modeşti. Ştiu sigur că jucătorii vor face un play-off foarte bun, dar nu pot să spun că gata, luăm titlul. Să rămânem calmi, liniştiţi şi să arătăm pe teren mai mult, şi mai puţin cu vorbele”, a mai spus italianul.

În final, el a ținut să își felicite colaboratorii pentru rezultatele obținute în perioada în care nu a putut sta alături de echipă.

„A fost o perioadă dificilă, dar în acelaşi timp foarte frumoasă. Am atins un obiectiv care era de neconceput la începutul aventurii mele la ”U” Cluj. Vă daţi seama?! Am câştigat 13 meciuri din 17, cu trei înfrângeri şi o remiză. Un lucru formidabil, dar meritul e al jucătorilor, ei sunt principalii actori. Asistenţii mei m-au înlocuit cu brio, sunt persoane importante, bune, m-au înlocuit într-o manieră extraordinară şi vreau să le mulţumesc. Acum revin şi e bine pentru toată lumea, pentru mine în primul rând. Un antrenor trăieşte emoţia de acolo de pe bancă, îmi place presiunea dată de pasiunea pe care o am pentru această meserie. Trebuie să fiu pe bancă, nu la televizor”, a concluzionat antrenorul lui U Cluj.